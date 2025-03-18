Deprem bölgesi için 400 milyon euro yeni finansman

Türkiye, deprem bölgesinin yeniden inşa çalışmaları için 400 milyon euroluk yeni bir dış finansman imkânı sağladı. Finansmanın 200 milyon eurosu Dünya Bankası'ndan, 200 milyon euro Fransız Kalkınma Ajansı'ndan temin edildi. Söz konusu finansman, deprem bölgesindeki kırsal konutların yenilenmesi ve yeniden inşası amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na kullandırılacak. Bu finansmanla yaklaşık 2 bin 800 kırsal konutun yenilenmesi ve yeniden inşası hedefleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Deprem bölgesi için sağlanacak finansmanın yıl sonuna kadar daha da artmasını bekliyoruz. Bu kaynaklar, kurala dayalı, uluslararası normlara uygun, rasyonel politikaların bir sonucudur" dedi.