Deprem bölgesinde vergi borçları ertelendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, deprem bölgesinde bulunan mükellefler için 31 Temmuz'a kadar mücbir sebep hali ilan edildiğini bildirdi. Açıklamada, "Bu illerdeki mükelleflerin, 6 Şubat ile 31 Temmuz arasında yerine getirmeleri gereken vergisel yükümlülükleri ertelenmiştir. Mücbir sebep süresince, verilmesi gereken vergi beyanname ve bildirimlerinin verilme süreleri 15 Ağustos günü sonuna kadar, bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödenme süreleri de 31 Ağustos'a gününe kadar uzatıldı" ifadelerine yer verildi. Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) da deprem bölgesindeki firmaların reeskont kredileri ile Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) geri ödemelerinin vadelerinin uzatıldığını duyurdu.