Deprem bölgesindeki esnaf nefes aldı: Halkbank’a borçlar 6 ay ertelendi

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında afet bölgesi ilan edilen yerlerde işletmesi zarar gören esnaf ve sanatkârların Halk Bankası tarafından kullandırılan kredilerinin geri ödemeleri için 6 ay daha faizsiz erteleme imkânı getirildi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.Kararla, Halk Bankası tarafından Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği'ne bağlı bölge birliklerine ortak olan Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaletiyle veya doğrudan düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin kararlar kapsamında olan kredi borçlarının ertelenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Buna göre, Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay, Malatya, Osmaniye illeri ve bağlı ilçeleriyle Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde faaliyet gösteren ve 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle işleri veya işletmesi zarar gören, faal bir şekilde esnaflık faaliyetini devam ettiremeyen esnaf ve sanatkârın Halk Bankası tarafından kullandırılan kredilerinin geri ödemeleri 6 ay ertelenebilecek.Karardan, işleri depremden etkilenen esnaf ve sanatkârların 6 Şubat ve öncesi tarihlerde kullandıkları düşük faizli kredilerden doğan borçlarından vadesi henüz gelmemiş olmakla birlikte 6 Ağustos'tan itibaren 6 ay içinde dolacak olanlar için yararlanabilecek. Ayrıca, 6 Şubat itibarıyla vadesinden itibaren "Tasfiye Olunacak Alacaklar Hesabı"na alınmasına kadarki sürede olan kredi borçları vade devresinde faiz tahakkuk ettirilmek suretiyle ertelenebilecek. Tahakkuk edecek bu faiz tutarı, Hazine ve Maliye Bakanlığınca karşılanacak. Buna bağlı olarak kredi itfa tablosu doğrultusunda kalan tüm taksitler de 6 ay ötelenecek. Depremler nedeniyle zarar gördüğüne dair ilgili kamu idaresinden resmi belge alan esnaf ve sanatkârlar, 6 Ağustos'tan itibaren 3 ay içinde taleplerinin değerlendirilmesi için bankaya yazılı olarak müracaat edecek. Borçları ertelenen esnaf ve sanatkârlara, talepleri halinde erteleme süresinde düşük faizli kredi açılabilecek. Ertelenen krediler nedeniyle müracaat süresi sonuna kadar, borcun ertelenmesi halinde ise erteleme süresi sonuna kadar takip işlemi başlatılmayacak. Karar, 6 Ağustos'ta yürürlüğe girecek.6 Şubat'taki depremler nedeniyle işleri veya işletmesi zarar gören esnaf ve sanatkârların kredi ödemeleri daha önce de 6 aylığına faizsiz ertelenmişti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yeni erteleme kararının alınacağını açıklamıştı. Şimşek, bu kapsamda 64 bin 191 esnaf ve sanatkârın 9.5 milyar lira kredi bakiyesi bulunduğunu söylemişti.Türkiye İş Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile Türkiye'de gerçekleşen deprem felaketlerinden etkilenen bölgeye yönlendirilmek üzere 109 milyon dolar tutarında kredi sözleşmesi imzaladı. Kredi ilk etapta deprem bölgesinde bulunan 11 ilde, depremden doğrudan etkilenen işletme ve bireylerin finansman ihtiyaçlarının giderilmesinde kullanılacak. Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Gamze Yalçın, bu yılın başında meydana gelen ve herkesi derinden üzen deprem felaketlerinin, etkili olduğu geniş alanda büyük maddi ve manevi yıkımlara yol açtığını belirtti. Yalçın, "Toplamda 10 milyar TL tutarında kapsayıcı bir destek paketi oluşturduk. Söz konusu yeni finansman ile afet bölgesinin finansman ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlamaya ve bölgeye destek vermeye devam edeceğiz" dedi. EBRD Türkiye Başkan Vekili Arthur Poghosyan ise afet bölgesine odaklanan bu kaynakların, bölgenin toparlanması ve yeniden inşası için hayati önem taşıdığını söyledi.