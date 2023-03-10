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Giriş Tarihi: 10.3.2023 12:02

Deprem bölgesindeki Hazine taşınmazlarının borçlarına 3 ay erteleme kararı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 il ile Sivas'ın Gürün ilçesindeki Hazine taşınmazlarına ilişkin sözleşmeye istinaden ödenmesi gereken bedeller ile ecrimisil bedellerinden vadesi 6 Şubat ile 8 Mayıs dönemi içerisinde olanların ödeme süreleri 3 ay süreyle ertelenecek.

AA
Deprem bölgesindeki Hazine taşınmazlarının borçlarına 3 ay erteleme kararı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına, 2 Mart 2023 tarihli ve 127 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile verilen yetki kapsamında, Hazine taşınmazlarına yönelik olağanüstü hal süresince tahsil edilmesi gereken bedellerin ertelenmesine ilişkin Milli Emlak Genel Tebliği bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

ÜÇ TAKSİTTE TAHSİL EDİLECEK

Bu kapsamda, 6 Şubat'ta yaşanan depremler nedeniyle genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa ile Sivas'ın Gürün ilçesindeki Hazine taşınmazlarına ilişkin olarak, sözleşmeye istinaden ödenmesi gereken bedeller ile ecrimisil bedellerinden vade tarihi 6 Şubat 2023 ile 8 Mayıs dönemi içerisinde olanların ödeme süreleri 3 ay süreyle ertelenecek ve bu bedeller erteleme süresi sonunda 3 taksit halinde tahsil edilecek.

Bu bedellere herhangi bir gecikme zammı veya faiz uygulanmayacak.

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Deprem bölgesindeki Hazine taşınmazlarının borçlarına 3 ay erteleme kararı
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