Deprem bölgesine mobil baz istasyonları kuruldu

Son yüzyılın en yıkıcı depreminin yaşandığı bölge için telekomünikasyon operatörleri teyakkuza geçti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, depremin hemen ardından vatandaşların kesintisiz iletişim sağlamaları için operatörlere talimat verdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan da bölgede bulunan tüm vatandaşlara ücretsiz konuşma ve internet yüklendiğini, borcundan dolayı kapalı olan tüm mobil, internet ve sabit hatların görüşmeye açıldığını, ankesörlü telefonlar üzerinden de ücretsiz iletişim sağlanabileceğini açıkladı. 102 baz istasyonunun afet bölgesine sevk edildiği belirtiliyor.Bakanlığın talimatının ardından GSM operatörleri harekete geçti. Türk Telekom afet bölgelerindeki iletişim ihtiyacı için seferberlik ilan etti. Bu kapsamda, bölgede bulunan vatandaşların acil ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için ücretsiz konuşma ve internet yüklenirken, ankesörlü telefonlardan da yurtiçinde tüm yönlere iletişim ücretsiz kullanıma sunuldu. Bölgede WiFi internet noktaları ücretsiz hizmete açıldı. Mobil baz istasyonları bölgeye sevk edildi. Vatandaşların akıllı cihazları için Türk Telekom Mağazalarında taşınabilir şarj cihazı (powerbank) desteği sağlanıyor. Depremden etkilenen illerde kesintisiz iletişimin sürmesi için saha ekipleri çalışmalarını sürdürürken, haberleşmelerin kısa mesaj servisi ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapılması önemle belirtiliyor.AFAD'ın daveti üzerine 105 kişilik Türk Telekom Arama ve Kurtarma Ekibi (TTAKE) de deprem bölgesine hareket etti. TTAKE, yürütülen arama kurtarma faaliyetlerine destek vermeye başladı. Çadır, battaniye ve uyku tulumları bölgeye gönderildi.TURKCELL de afet bölgesindeki kullanıcılara ücretsiz görüşme, SMS ve internet içeren "Acil İletişim Paketi" ile bölgedeki arama kurtarma ekiplerine "Kahraman Paketi" tanımladı. Şirketten yapılan açıklamada, "Borcu nedeniyle kapalı olan müşterilerimizin hatları acil iletişim ihtiyaçlarının karşılanması için açılarak paket tanımlamaları gerçekleştirilmiştir. Afette zarar gören baz istasyonlarımızı hızla hizmete alırken, bölgeye çok sayıda mobil baz istasyonu, jeneratörler, uydu hizmeti verebilen mobil araçlar ve çevre illerden ekipler sevk ediyoruz" denildi.VODAFONE Türkiye de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve birçok ilimizde hissedilen depremden dolayı derin üzüntü duyduk. Afet bölgesinde bulunan müşterilerimize acil iletişim ihtiyaçları için ücretsiz konuşma, SMS ve internet paketi tanımlanmaktadır. Afet bölgesinde fatura borcu nedeniyle GSM hatları kapalı/kısıtlı olan müşterilerimizin hatları acil iletişim ihtiyaçları için açılmıştır" ifadelerini kullandı.