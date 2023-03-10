Depremzede esnafa, çiftçiye destek

Hükümet depremzedelere yönelik bir dizi adım daha attı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle deprem bölgesinde ekonomik hayatın yeniden canlanması için bazı tedbirler alındı. İşte önlemler…Depremde zarar gören esnaftan 31 Aralık 2023 tarihine kadar, esnaf sicil müdürlüklerinde yapacakları tescil, terkin, tadil, sicil tasdikname işlemlerinden de harç ile sicil gazetesi ilan ücreti de alınmayacak. 5362 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren esnaf ve sanatkâr odaları, birlikleri, federasyonları ve Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu ile Kooperatifler Kanunu kapsamında faaliyet gösteren kooperatif ve üst kuruluşları, 6 Şubat'tan itibaren olağanüstü hal süresince, afet bölgesindeki illerde yönetim kurulunca alınacak kararla ayni veya nakdi yardım yapabilecek.Devlet Memurları Kanunu kapsamında 11 Şubat itibarıyla kamu personeline yapılan aylık ve ücret ödemeleri ilgililerin depremde yaşamını yitirmeleri durumunda geri alınmayacak. Mevcut sisteme göre reddi miras yapılmadığı sürece bu tutarların geri ödenmesi gerekiyordu. Kararnamenin kamu personeline yapılmış avans ödemesiyle ilgili hükmü yürürlüğe girdi.Torba Kanun kapsamında da depremde ölenlerin mirasçılarına veraset yoluyla intikal eden mallarla bunların eşine, çocuklarına, anne ve babasına işverenlerce yapılan yardımlar, veraset ve intikal vergisinden istisna tutuldu. Bu şekilde gerçekleşen intikaller nedeniyle veraset ve intikal vergisi beyannamesi verilmeyecek.: Deprem sonrası yerleşim yerini değiştiren kişilerin haklarının korunmasına ilişkin de düzenleme yapıldı. Buna göre, afet bölgesi kabul edilen yerlerde, bu tarih itibarıyla yerleşim yeri bulunan kişilerin yerleşim yerini değiştirmesi halinde, bu kişilere deprem dolayısıyla kanunlar, diğer mevzuat ve idari tasarruflar uyarınca tanınan haklar kayba uğramayacak. Depremde vefat edenlerin mirasçılarına, sigorta ve emeklilik şirketlerince ve Bireysel Emeklilik Sistemi'nden yapılan ödemelerden de gelir vergisi kesintisi yapılmayacak.Meclis'tekabuedilen yapılandırmakanunu kapsamındada depremzedeler içinbazı düzenlemeleryapıldı. Buna göre,sahibi olduklarıkonutları depremdenetkilenen vatandaşlarabedelsiz olarak tahsiseden konut sahipleriiçin emsal kira bedeliuygulanmayacak.Depremde ölenlerinmirasçılarına verasetyoluyla intikal edenmallarla bunlarıneşine, çocuklarına,anne ve babasınaişverenlerce yapılanyardımların verasetve intikal vergisindenistisna tutulacakve işlem kolaylığısağlanacak. Tutulması,muhafazası ve ibrazızorunlu defter,belgeleri depremdezayi olan mükellefleriçin yetkili mahkemeyebaşvuru süresi 31Temmuz 2023 tarihinekadar uzatıldı. Bubelgenin il veya ilçeidare kurullarındanalınabilmesine imkânsağlandı.Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, depremlerden etkilenen çiftçilere bugüne kadar yaklaşık 5 milyar liralık destek sağladıklarını belirterek, "Çiftçilerimizin faaliyetlerini sürdürebilmeleri için her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" dedi. Kirişci, bölgedeki tarımsal faaliyetleri dikkatle takip ettiklerini ve gerekli tedbirleri aldıklarını, köy köy hasar tespit çalışması yaptıklarını ifade etti. Kirişci, depremin olumsuz etkilerini dikkate alarak bazı desteklemelerde başvuru sürelerini uzattıklarını, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin de afet bölgesinde hububat ve baklagilde kota ve cins ayrımı gözetmeksizin alım yapacağını dile getirdi. Programlı aşılama faaliyetleri için aşıların düzenli şekilde bölgeye ulaştırıldığına dikkati çeken Kirişci, sahra veteriner kliniklerinin de hizmet verdiğini anlattı.Depremler nedeniyle zarar gören bazı illerdeki tarımsal üreticilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince (TKK) düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin kararda da düzenlemeye gidildi. Kredi borçlarının ertelenmesini düzenleyen maddedeki "bekleme süresi" ibaresi "tasfiye olunacak alacaklar hesabına alınmasına kadarki süre" şeklinde düzenlendi. Banka ve TKK tarafından ertelenen tarımsal kredi borçlarına, erteleme dönemi süresince vadesinden/taksit vadesinden/ hesap devresinden itibaren faiz uygulanmayacak. Yatırım kredilerinde ödenmemiş tüm taksitler birer yıl ertelenecek. Diğer taksitlere faiz oranı ve indirimlere devam edilecek.