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Giriş Tarihi: 9.1.2023 14:21 Son Güncelleme: 9.1.2023 14:22

Dev kredi paketi! Tarih belli oldu: Bakan Nebati detayları açıklayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 11 Ocak Çarşamba günü esnaf ve KOBİ'lere yönelik 250 milyar liralık KGF paketini açıklayacağını duyurdu.

Dev kredi paketi! Tarih belli oldu: Bakan Nebati detayları açıklayacak

Kredi Garanti Fonu paketi ile esnaf ve KOBİ'lere 250 milyar lira finansman sağlanacak. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati 11 Ocak Çarşamba günü paketin ayrıntılarını açıklayacak.

250 MİLYAR LİRA FİNANSMAN SAĞLANACAK

Esnaf ve KOBİ'lerin finansmana erişimi kolaylaşacak. Kredi Garanti Fonu ile 250 milyar lira finansman sağlanacak.

KGF PAKETİNDE 14 BAŞLIK YER ALACAK

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın uzun süredir üzerinde çalıştığı KGF paketinin detayları bu hafta açıklanacak. Pakette başta kıdem tazminatı desteği olmak üzere 14 başlık yer alacak. EYT düzenlemesinin getireceği mali yükün işverenin omuzlarından alınması hedefleniyor.

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Dev kredi paketi! Tarih belli oldu: Bakan Nebati detayları açıklayacak
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