Dev şirketlerin verileri çalındı

KişiselVerileri Koruma Kurumu (KVKK), Mivento Bilişim Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi'ne ait bir sunucuya siber saldırı yapılması sonucunda çok sayıda şirketin çalışanlarına ait kişisel verilerinin çalındığını duyurdu. Çalışanlarına ait verileri çalınan şirketler arasında Vodafone, Toyota, Isuzu, Renault Mais ve Çelik Motor da var. Veri hırsızlığı nedeniyle birçok çalışanın kişisel verileri çalınırken, ihlalden en fazla etkilenen şirket ise Türkiye'nin önde gelen telekomünikasyon şirketlerinden olan Vodafone oldu. İhlalden bayi çalışanlarına ait "şifrelenmiş TC numaraları, ad, soyad ve işe başlama tarihi" verileri etkilendi. İhlalden etkilenen kişi sayısının 26 bin 698 olduğu belirtilirken, kayıt sayısının 102 bin 780 olduğu ifade edildi.Ayrıca yine aynı bilişim şirketinden hizmet alan otomotiv firmaları da verilerini çaldırdı. KVKK, veri sızıntısına ilişkin konunun incelenmeye devam edildiğini açıkladı.