Devlet korumasındaki 312 genç bu yıl üniversiteli oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sosyal hizmet modellerinden yararlanan ve Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) giren 742 gençten 312'si üniversiteli oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, öğrencileri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Devlet korumasındaki gençlere pek çok imkan sağlandığını belirten Yanık, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızı bugüne kadar olduğu gibi öğrenim hayatları boyunca da destekleyeceğiz. Bakanlığımızca yükseköğretime devam eden gençlerimize çeşitli imkanlar sunuyoruz. Halihazırda toplam 516 üniversite öğrencimize desteğimiz sürüyor. Bu yıl yerleşen 312 öğrencimizle birlikte toplam 828 öğrencimizi destekleyeceğiz. Rehberlik ve danışmanlık hizmetimizin yanı sıra öğrencilerimizin giyim, yemek, ulaşım gibi yaşam giderlerini karşılıyoruz. Tercih eden gençlerimizin tamamı Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlardan ücretsiz yararlanmaktadır. Mezun olduktan sonra da onları kamu kurum ve kuruluşlarında öğrenimlerine uygun kadrolarda istihdam ediyoruz. Gençlerimizin öğrenimlerine devam edecekleri illerde onlar için danışman görevlendireceğiz."