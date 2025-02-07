Dezenflasyon süreci devam ediyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yılın ilk Enflasyon Raporu'nu revizyonla açıkladı. Yıl sonu enflasyon beklentisini 3 puan artırarak yüzde 21'den 24'e yükseltti. 2026 enflasyon tahmini ise yüzde 12 olarak korundu. 2027 tahmini ise yüzde 8 olarak belirlendi. Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 2025 revizyonunun para politikasının görece etki alanı dışındaki sebeplerden kaynaklandığını, gevşeme sinyali içermediğini belirterek, "Enflasyondaki revizyonda 1.7 puan yönetilen yönlendirilen fiyatlardan kaynaklanıyor. Enflasyonun 2027'de yüzde 8'e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanmasını hedefliyoruz. 2025 tahminimizdeki güncellemenin beklentiler üzerinden gelebilecek muhtemel ikincil etkilerinin, parasal duruştaki sıkılıkla telafi edileceği bir görünüm altında, 2026 tahminimizi değiştirmedik. Para politikasındaki sıkı duruşumuzu enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar kararlılıkla sürdüreceğiz. Enflasyonu düşürmek için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

KİRA ENFLASYONU YAVAŞLIYOR

Haziranda başlayan dezenflasyon sürecinin devam ettiğini belirten Karahan, şöyle konuştu: "Enflasyonun ana eğilimindeki düşüş son çeyrekte devam etti. Tüm göstergeler ana eğilimde yavaşlamaya işaret etti. Ana eğilim ocakta öngörülerimize uyumlu şekilde yükseldi. Enflasyonun ana eğiliminin ikinci çeyrekte tekrar yavaşlayacağını düşünüyoruz." Hizmetlerde yıllık bazda düşüş eğiliminin sürdüğünü anlatan Karahan, "Kira enflasyonu yüksek olmakla birlikte yavaşlama eğiliminde. Ocak ayında kiradaki dönemsel artış sözleşmelerdeki yenilemeden kaynaklanıyor. Tüketici enflasyonu üzerinde üretici fiyatlarından gelen baskının ılımlı olduğunu söyleyebiliriz" mesajı verdi.

OTOPİLOTTA DEĞİLİZ

İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Karahan, faiz indirimleri konusunda da şu açıklamayı yaptı: "Herhangi bir şekilde otopilotta değiliz, veri odaklı olarak ilerleyeceğiz. Para Politikası Kurulu metninde aylık vurgusunu çıkardık ama ona da düzenli olarak bakmaya devam ediyoruz. Enflasyonda uzun dönemli hedeflere ulaşabilmemiz için aylık enflasyon eğiliminin düşmesi kritik. Faiz indirimlerinin miktarı ve sayısı enflasyon görünümünün gidişatına bağlı olacak. Enflasyon görünümünün bozulması durumunda her türlü seçeneği değerlendiririz. Faiz indirim sürecinde ihtiyatlı olmanın çok önemli olduğunu düşünüyoruz."





BÜYÜMEDE DENGELİ SEYİR

Küresel büyümede toparlama öngörülerini koruduklarını söyleyen Karahan, "Enflasyon görünümüne bağlı olarak gelişmiş ülke merkez bankaları faiz indirimlerini sürdürüyor. Piyasa fiyatlamaları hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde 2025'te faizlerin daha yavaş indirileceğine işaret ediyor. Türkiye'de büyümenin kompozisyonunda dengeli seyir devam etti. Üretim göstergeleri iktisadi faaliyette toparlanmaya işaret ediyor. Mal talebine ilişkin göstergeler yurt içi talebin ılımlı seyrettiğini gösteriyor. Saha gözlemleri de iç talepteki ılımlı seyri teyit etmekte. Önümüzdeki dönemde cari açıkta bir artış bekliyoruz. Ancak bu artışın etkisi sınırlı olacak" diye konuştu.





LİKİDİTE KOŞULLARINI İZLİYORUZ

likidıte koşullarını yakından izlediklerini, mevduata yönelik düzenlemelerle TL mevduatın payını artırmayı ve Kur Korumalı Mevduat'ı (KKM) kademeli azaltmayı planladıklarını vurgulayan Karahan, "Tüketici kredisi büyümesinin ılımlı bir patikada kalmasını sağlayacağız. TL varlıklara olan ilgi ve güven devam ediyor. Payı yüzde 5'e gerileyen KKM bakiyesi 29 milyar dolara inerken dövize geçiş oranı yüzde 12'de kaldı. TL'ye güvenin artması rezervlerimize olumlu yansıyor. Mart 2024'ten bu yana swap hariç net döviz pozisyonumuz 130 milyar dolar düzeldi" dedi.



REZERVDE HÂLÂ YETERLİ DEĞİLİZ

ENFLASYON hedefleriyle çelişmediği sürece rezervleri geliştirmeyi hedeflediklerini anlatan Karahan, "Ama tam olarak rezerv yeterliliğine eriştik diyemeyiz. Benzerlerimize baktığımızda hâlâ gerideyiz. Ocak ayı itibariyle 765 ton altın rezervimiz var. Bu dönemde katkı veren cevherden alımlar oldu. Piyasa koşulları elverdiğince rezerv biriktirmeye devam edeceğiz. Ama bir miktar daha geçmiş yıla göre daha yavaş olacak. Gerçekleşen enflasyon üzerinden reel faiz hesabı sağlıklı değil" diye konuştu.



HÜKÜMETE AÇIK MEKTUP

MERKEZ Bankası, enflasyonun belirlenen hedefin üzerinde gerçekleşmesi nedeniyle hükümete mektup gönderdi. 1211 sayılı Merkez Bankası Kanunu'nun 42. maddesi uyarınca hükümete sunulan açık mektupta, enflasyon hedefinden sapmanın nedenleri detaylı şekilde açıkladı. Mektupta, "Enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir" ifadeleri kullanıldı.