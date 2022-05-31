Dijital platforma dönüştük katlanarak büyüyoruz

Teknosa Genel Müdürü Sitare Sezgin, faaliyet gösterdikleri tüketici teknolojisi ürünleri pazarında, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yıl aynı dönemine göre satışlarının ciro bazında yüzde 65 seviyesinde arttığını, adet bazında ise bir miktar düşüş gerçekleştiğini söyledi. Sezgin, "Teknosa olarak pazarın üzerinde bir performans göstererek ilk çeyrekte geçen yıla göre satışlarımızı yüzde 95 seviyesinde artırdık ve güçlü büyüme trendimizi sürdürdük" dedi. Teknosa'nın mağazaları olan dijital bir platforma dönüştüğünü söyleyen Sezgin, şöyle devam etti: "Bu doğrultuda hem mağazalarda hem de online kanalda daha geniş bir ürün yelpazesi ile 'fijital', güçlü bir müşteri deneyimi sunmaya odaklanıyoruz. Müşteri odaklı dönüşüm ile fark yaratmak ve etki alanımızı büyütmek için stratejik inisiyatiflerimiz var. Sektörümüzde ilk olan, teknoloji alanında uzmanlaşmış pazaryerimizde, teknolojiye dair akla gelebilecek tüm ürün ve hizmetleri bütünsel sunuyoruz."