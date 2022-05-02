Dijital Türk lirası sahaya çıkmaya hazırlanıyor! Pilot uygulama yapılacak

Yaklaşık bir yıl önce imzalanan protokolün ardından çalışmaları hızla sürdürülen Dijital Türk Lirası Sistemi Geliştirme Projesi'nde HAVELSAN, Dijital Türk Lirası Ağı için altyapının hazırlanması, bu ağ için Dağıtık Defter Platformu'nun kurulumunun yapılması, platform ile çalışacak akıllı sözleşme ve arka-uç uygulamalarının hazırlanması sorumluluklarını üstlendi.

Prototip dijital kimlik yönetim altyapısının hazırlanması ve entegrasyonunun yapılması, mobil cüzdan uygulamasının hazırlanması görevlerini yerine getiren HAVELSAN, ayrıca dijital paranın ihraç, dağıtım, çevrim içi ödeme/aktarım ve itfa senaryolarının test edilmesi, pilot uygulama sürecinin yürütülmesi, sistem performans ve kullanıcı deneyimi ölçümlerinin raporlanması gibi konularda hem destek hem de geliştirici olarak görev alıyor.

HAVELSAN, siber güvenlik ve veri analitiği konularında da Dijital Türk Lirası Geliştirme Projesi'nin sorumluluğunu üstleniyor.