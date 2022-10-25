Dijitalleşmeden 360 milyar $ gelecek

Nesnelerin interneti sayesinde kendi hasarını sigorta şirketine bildiren otomobillerden, hasar ödemesini iki dakika içinde hesaba yatıran yapay zekalı mobil uygulamalara kadar dijitalleşme sigorta sektörünün her alanına iyiden iyiye nüfuz ediyor. Özellikle yeni nesil teknolojilerinin de devreye girmesiyle sigorta şirketleri dünya genelinde 10 sene içerisinde 360 milyar dolar tasarruf edecek. SFS Yazılım ve Danışmanlık Genel Müdürü Murat Atıcı, hali hazırda 100 milyar dolar civarında olan dijital yatırım büyüklüğünün 2026'ya kadar 170 milyar dolara ulaşacağını ve sektördeki dijital yatırımların yüzde 51'inin yapay zekaya yapıldığını anlattı.APara'da yayınlanan Güvenli Hayat programına konuk olan Atıcı, "Biz 30 yıldır sektörde faaliyet gösteren bir firmayız. Yazılım üretiyoruz ama sadece bunu sigortacılık sektöründe üretiyoruz. Bunu bu şekilde yaptığımız için de çok ciddi bir bilgi birikimine sahibiz. Bir sigorta şirketi değiliz ama neredeyse bir sigorta şirketi gibiyiz. Yani içimize baktığınız zaman departmanlarımız bile bir sigorta firmasının departmanları gibidir. Mobil cihazlarla yine portal üzerinden ya da mobil teknolojiler kullanarak aslında kullanıcı bütünleşik bir deneyim elde etmiş oluyor kullanıcı. Ve sigorta hayatın içine girmiş oluyor. Yani bugün telefon aldığınızda sigorta içine dahil edilmiş durumda. Ya da arabayı aldığınız zaman onunla beraber arabayla beraber gelen sigortacılık çözümleri, uygulamaları teknolojide kullanarak içine yerleşiyor olacak. Böylelikle biz bireyler hasar ihbarımızı daha kısa sürede yapıyor olacağız. Daha basit yapıyor olacağız. Tazmin süresi kısalacak" şeklinde konuştu. Pandemiyle beraber dijitale yapılan yatırımların hızlandığını belirten Atıcı, "Insurtech alanında ciddi yatırım öngörüyoruz. Pandemi öncesi 5.5 milyar dolarlık yıllık yatırım yapıldığını gözlemlerken, 2021'de pandemi sonrasında bunun 17 milyar dolara çıktığını gördük. Bu önemli bir gösterge. Sahteciliğin önlenmesi gibi konularda yapay zekâ teknolojileri gündeme geliyor. Aktüerya tarafında çok fazla kullanım göreceğiz büyük ihtimalle" dedi.YURTDIŞINA Türkiye'deki sigorta ürünlerinin benzerlerini satma ve hedeflerinin olduğunu da belirten Atıcı, "İlk başta yakın coğrafyalardan başlamayı planlıyoruz. Azerbaycan gibi. Daha sonra Orta Asya bizim için ilk uzanabileceğimiz ve ilk ilerleyebileceğimiz alan olarak gözüküyor. İkinci önceliğimiz de Balkan ülkeleri. Üçüncü önceliğimiz Orta Doğu" dedi.