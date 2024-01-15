Dilekçeyi 1 Ocak’ta verene de ek zam

İşçi, esnaf, çiftçiye verilecek ek zamdan geçen yıl aylık bağlanan EYT'lilerin tamamı ve emeklilik dilekçesini 1 Ocak itibarıyla verenler de yararlanacak. Bu yıl içinde emekliliğe hak kazanan bütün SSK, Bağ- Kur'lulara ocak ayında yapılacak zamların tamamı yatacak. Kök aylıklar ilave zam sonrası açıklanacak. Temmuz döneminde memur emeklileri aleyhine oluşacak 5.4 puanlık fark oluşacak. Bu tablo dikkate alınarak işçi, çiftçi emeklerine yüzde 37.57 olan enflasyon farkına 4.5-5 puanlık refah payı eklenmesi planlanıyor. Bakanlıkların ortaya koyduğu bu tabloya karşın refah payında nihai kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verecek.Ocak ayında memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 49.25 oranında zam yapıldı. Emekli işçi, çiftçi ve esnafı kapsayan SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları zammı ise yüzde 37.57 oranında kaldı. Emekli grupları arasında 11.68 puanlık maaş zammı farkının giderilmesine yönelik çalışma tamamlandı. Bu yılın enflasyon tahminlerine göre ocak-haziran döneminde enflasyonun yüzde 24 olması durumunda temmuzda SSK, Bağ-Kur emeklileri yüzde 24, memur emeklileri de yüzde 18.6 oranında zam alacak.Temmuz döneminde memur emeklileri aleyhine 5.4 puanlık fark oluşacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bugün sunulacak emekli zammında bu tablo dikkate alındı. Memur emeklileri ile oluşan 11.68 puanlık farkın 4.5-5 puanlık kısmının ek zam olarak ocak itibarıyla verilmesi öngörülüyor. Bu durumda emeklilere yüzde 42-44 arasında bir zam yapılmış olacak. Emekliler arasında eşitlenme temmuz ayında yapılacak.Aralık ayında 7 bin 500 lira aylık alanlardan bir kısmının kök aylığı yüzde 37.57 zam sonrası 7 bin 500 liranın üzerine çıkacak. Örneğin kök aylığı 6.000 lira olanlar bu ay 8 bin 254 lira alacak. Kök aylıklar ilave zam sonrası yeniden hesaplanacak. Örneğin yüzde 42 zam kararı alınırsa, aralık ayında 6.000 lira olan kök aylık bu kez yüzde 42 oranında artacak. Bu durumda aylık 8 bin 520 liraya çıkacak. En düşük emekli aylığı da örneğin 10 bin liraya yükselirse yüzde 42 artırım sonrasında 10 bin liranın altındaki aylıklar 10 bin liraya tamamlanacak. Refah payından 2023 yılında emekli olan bütün vatandaşlar yararlanacak. EYT kapsamında emekli olan 2 milyon emekliyle birlikte 1 Ocak itibarıyla emeklilik dilekçesi verenlere de ek zam yatacak.EN düşük emekli aylığının (7.500 lira) artırılması ve emeklilere refah payı verilmesi için yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Her iki artış da Kabine'de değerlendirildikten ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son dokunuşları yapmasının ardından düzenleme yapılacak. Meclis, ara verdiği çalışmalarına bugünden itibaren başlayacak. İlave zam kararının alınması durumunda yasa teklifinin bu hafta sonuna kadar yasalaşması bekleniyor.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Emekli Sandığı emeklileri ile SSK, Bağ-Kur emeklileri arasında oluşan 11.68 puanlık zam farkının refah payı ile giderilmesi konusunda alternatifleri anlatacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her iki bakanlıkça sunulan farklı yüzdelik oranlarını son dokunuşla karara bağlaması bekleniyor. Çalışma, yasalaşması için Meclis'e sevk edilecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın belirttiği 2024 yılı zam oranlarındaki eşitleme refah payı ayarlamasıyla gerçekleşebilir. SSK emeklileri 17-26 Ocak, Bağ-Kur emeklileri de aylıklarını 25-28 Ocak arasında alacak. Yasal düzenlemenin 17 Ocak tarihine kadar yetişmesi mümkün görünmüyor. Bu nedenle düzenleme sonrası refah payı fark olarak hesaplara yatacak.