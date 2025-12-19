Dış finansmanda rekor kırıldı

Türkiye'de birçok sektörde 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin yol açtığı hasarların giderilmesi ve bölgenin yeniden imar ve inşasına yönelik çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Çalışmalar kapsamında, uluslararası kuruluşlardan uygun koşullu ve uzun vadeli dış finansman teminine yönelik girişimler de kararlılıkla sürdürülüyor. Türkiye bu kapsamda, Asya Kalkınma Bankası'ndan (AKB) 6 Şubat 2023 tarihli depremlerden etkilenen ihracatçılar için 500 milyon euro, bölgenin toparlanma sürecine yönelik de 150 milyon euro ve 150 milyon dolar finansman temin etti. Böylece, 12 Kasım 2025'te İller Bankasına sağlanan 150 milyon euroluk finansman da dahil AKB'den Bakanlık aracılığıyla bugüne kadar alınan finansman yaklaşık 1 milyar dolar oldu. Bu kredilerle birlikte Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgeler için 2023 yılından bu yana yaklaşık 8,4 milyar dolar dış finansman sağlandı.

16.5 MİLYAR $ KAYNAK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, diğer alanlardakiler de dahil olmak üzere Bakanlığının çalışmalarıyla bu yıl içinde 16.5 milyar dolarlık uygun koşullu dış finansman temin edildiğini belirterek, "Bu kaynakla birlikte Türkiye, ekonomi programına duyulan güvenin de katkısıyla dış finansman miktarında tüm zamanların rekorunu kırdı. Deprem bölgesinin yaralarını sarmaya devam ediyoruz" diye konuştu.