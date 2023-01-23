Dış Ticaret Açığı Nedir? Dış Ticaret Açığı ve Fazlası Ne Anlama Gelir, Artarsa Ne Olur?

Dış ticaret açığı nedir sorusuna ülkenin dışarıdan aldığı malın fazla sattığı malın az olması şeklinde basit bir tanımlama yapılabilir. Dış ticaret açığı artarsa ne olur sorusuna ise farklı açılardan yaklaşmak gerekir. Çünkü dış ticaret bir ülkenin birçok sektörünü ve insanların yaşam düzeyini etkileyebilir. Dış ticaret açığı ve fazlası ne anlama gelir, artarsa ne olur sorularının yanıtlarını yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Dış Ticaret Açığı Nedir?

Dış ticaret açığı bir ülkenin yurtdışına satmış olduğu ürün ve hizmetlerin toplamından satın alınan ürün ve hizmetler toplamının daha fazla olması durumudur. Ülkenin yurtdışına daha fazla döviz vermesi durumunda yapılan işlem dış ticaret açığı olarak kabul edilir. Yani ülkelerin ithalat tutarı ihracat tutarından fazla ise o ülke için bir dış ticaret açığından bahsedilebilir. Bu durum da o ülkenin ekonomisini olumsuz yönde etkiler.

Dış Ticaret Fazlası Nedir?

Dış ticaret fazlası ise, dış ticaret açığının tersi olan durumdur. Bir ülkenin dışarıdan aldığı mal ve hizmet toplamının, sattığı mal ve hizmet toplamından daha az olması durumudur. Yani ihracatın ithalattan daha fazla gelişmesi dış ticaret fazlası olarak tanımlanır. Bu durum ise genelde ülke ekonomilerinin kendi kendine yetebilmesi ve daha iyi bir ekonomik düzey olarak yorumlanır. Dışarıya yüksek miktarda ürün ve hizmet satmanın yanında çok fazla alım yapma gereği duymayan ülkelerin ekonomilerinde sıkça görülen bir ekonomik durumdur.

Dış Ticaret Açığının Nedenleri Nelerdir?

Dış ticaret açığının nedenlerine bakılarak bu açığın kapatılması mümkün olabilir. Bu açığın yüksek olmasının en önemli nedenlerinden birisi yerli üretimin olmamasıdır. Yani tarım, sanayi ve daha birçok dalda ülke içerisinde bir üretim söz konusu değilse o ülke ihtiyaçlarını dışarıdan karşılamak durumundadır. Bu durum da bir süre sonra dış ticaret açığına neden olmaktadır. Bunun yanında yer altı ve yer üstü kaynaklarının yeri kadar kullanılmaması da dış ticaret açığı yaratabilmektedir.

Dış Ticaret Açığı Artarsa Ne Olur?

Dış ticaret açığının artması ülkenin her geçen gün daha çok dışa bağımlı olması anlamına gelir. Olası bir kıtlık ya da döviz artışı durumunda ülkenin kendi kendine yetememesi, insanların yaşam standartlarının düşmesi meydana gelebilir. Böyle durumlarda yapılabileceklerin başında yerli üretimi artırmak gelir. Yer altı kaynaklarının çıkarılarak işletilmesine, her alanda üretim tesislerinin artırılmasına önem verilmesi dış ticaret açığının kapatılmasında önemli bir yere sahiptir.