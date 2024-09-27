Dış ticaret açığında gerileme

Türkiye'nin ihracatı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2.3 artarak 22 milyar 48 milyon dolara yükseldi. İthalat, yüzde 10.7 azalışla 27 milyar 40 milyon dolara indi. Dış ticaret açığı ise yüzde 42.7 düşüşle 4 milyar 992 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ağustos 2023'te yüzde 71.2 iken, Ağustos 2024'te yüzde 81.5'e yükseldi.Enerji ürünleri ve altın hariç dış ticaret açığı ağustos ayında 302 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı ocak-ağustos döneminde yüzde 33.5 azalarak 54.9 milyar dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 75.7 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, en büyük ithalat kalemlerinden olan mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler ithalat tutarı geçen ay 5 milyar 297 milyon 385 bin dolar oldu. 2023'ün aynı ayında ithalat faturası 5 milyar 323 milyon 596 bin dolar seviyesindeydi. Böylece, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0.5 düştü. İlk 8 ayda enerji ithalatı yüzde 6.2 düşüşle 43.3 milyar dolara indi.Dış ticaret verilerini değerlendiren Ticaret Bakanı Ömer Bolat, zayıf dış talebe rağmen ağustosta ihracat rekoru kırıldığını belirtirken, söz konusu ay itibarıyla son 1 yıllık mal ihracatının 262 milyar dolarlık rekor seviyeye yükseldiğini bildirdi. Ağustosta son 1 yıllık dış ticaret açığının yüzde 33.6 düşüş ve 39.9 milyar dolar azalışla 78.7 milyar dolar olduğunu aktaran Bolat, "İhracatın ithalatı karşılama oranı 10.3 puan artışla Ağustos 2024'te yüzde 81.5'e, 9.1 puan yükselişle yılın 8 ayında yüzde 75.7'ye, 8.8 puan artışla son 1 yılda yüzde 76.9'a yükseldi" değerlendirmesinde bulundu.