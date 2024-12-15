Dışarıdan tohuma ihtiyacımız yok

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, şu an Türkiye'nin dünya ile bağlantısı kesilse dahi hiçbir ülkeden bir tane tohum bile almadan tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğini söyledi. Yumaklı, planlanan ürünü üreten çiftçilerin mazot maliyetinin tamamını ve gübrenin yarısını devletin ödeyeceğini açıkladı.Yumaklı, TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığının 2025 yılı bütçe görüşmelerinde özetle şu mesajları verdi:: Son yirmi iki yılda tohumluk üretimimizi 9 kat artışla 1.3 milyon tona çıkardık.Böylece, tohum üretimimizin yüzde 97'sini bu ülkenin topraklarında gerçekleştiriyoruz. Elde ettiğimiz tohumlar 117 ülkeye ihraç ediliyor. Tohum gen bankalarımızda toplam 121.515 genimizi muhafaza ediyoruz.Bugün dünyadaki bütün ülkelerle iletişimimiz kopsa bile hiçbir ülkeden, hiçbir tohum almaksızın ihtiyaçlarımızı karşılayabilecek düzeydeyiz.Son 22 yılda hayvan varlığımızı büyükbaşta yüzde 67.7; küçükbaşta yüzde 64,3; kanatlıda yüzde 48,9; arılı kovanda yüzde 119 artırdık. Nitelikli damızlık ve besilik varlığımızı artırmak için TİGEM'de büyükbaş hayvan rezervi oluşturmaya başladık. Bu yıldan itibaren küçük aile işletmelerine uygun fiyatla vermeye başlayacağız inşallah.2023'te 100'e yakın ülkeye 1.7 milyar dolarlık su ürünleri ihracatı yaptık.İnşallah bu sene 2 milyar dolarla bu rekoru da kıracağız.Tarım sigortaları kapsamında 2023 yılında 8 milyar lira, bu yıl kasım ayı itibarıyla 12 milyar lira hasar tazminatı ödedik.Son üç yılda pestisit kullanım oranını yüzde 35 azalttık, ihraç edilen ürünlere dair Avrupa'dan gelen RASFF bildirimlerinde yüzde 54 azalma yaşadık, daha da düşüreceğiz.2023'te ihraç edilen 4.6 milyon ton taze meyve ve sebzenin sadece yüzde 0,19'u geri döndü. Bunun yarısı da küflenme sebebiyle oldu.