Dizilerden 600 milyon $’lık gelir

ABD'nin ardından dizi ihracatında ikinci sırada yer alan Türkiye, Fransa'nın Cannes kentinde düzenlenen ve sektörün her yıl yakından takip ettiği MIPCOM Fuarı'nda gövde gösterisi yaptı. Şu an en az 150 ülkede gösterimde olan Türk dizilerine MIPCOM'daki uluslararası satın alım heyetleri yoğun ilgi gösterdi. Uluslararası yapım ve eğlence içerik fuarı MIPCOM'a İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) milli katılım organizasyonuna Türkiye'den 20 firma dahil oldu. Fuara 13 şirket de bireysel stantlarıyla katılıyor. 100 ülkeden 4 bin 700 küresel içerik satın alıcısının önemli iş birlikleri yapması bekleniyor.Fuara çevrimiçi katılan İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, yaptığı açıklamada 150 ülkede 100'e yakın Türk dizisinin yayında olduğunu söyledi. Şekib Avdagiç, "Bu yıl dizi ihracatında 600 milyon dolar geçeceğimizi öngörüyoruz" değerlendirmesini yaptı. Dizi fiyatlarının pandemiden etkilendiğini de kaydeden Şekib Avdagiç, "Pandemi öncesinde iyi bir Türk dizisinin bir bölümünün dünya satışlarının toplamı 650 bin doları bulurken, şimdi bölüm başı toplam hasılat 350-400 bin dolar seviyesinde. Ama satış adetlerimiz hızla artıyor" ifadelerini kullandı.Latin Amerika'nın Türk dizilerinin ikinci anavatanı haline geldiğini belirten Avdagiç, "Özellikle Batı Avrupa'da Almanya ve İspanya'da hızlı gidiyoruz. 5 yıldır Latin Amerika'da Türk dizisi damgası vurulmuş durumda" dedi. Dizi film ihracatının katma değerine dikkati çeken Avdagiç, "Bölüm başına aşağı yukarı 5 milyon TL'ye mal ettiğiniz bir diziyi, başarısına göre 400 bin dolara satabiliyorsunuz. Dizilerin peşinden sürüklediği markalar, sektörlerle birlikte devasa bir değer" dedi. Dizilerin kültürümüzün tanıtımına da çok büyük katkı yaptığını belirten Avdagiç, "Orta Amerika, Güney Amerika'da Şili, Paraguay, Kolombiya, Arjantin gibi ülkelerle yaptığımız görüşmelerde dizilerinin mal alımına da ciddi katkı yaptığını gördük. 'Küçük bardakta içtiğiniz kırmızı içecek ne?' diyenler oldu. Kırmızı içeceğin Türk çayı olduğu ortaya çıktı. Sadece çay değil, o bardak konsepti de satılmaya başlandı. Komple bir sistem satıyoruz" dedi.ATV dizileri de Türkiye'den sonra yurtdışında da büyük ilgi görüyor. Atv'nin en çok izlenen dizilerinden olan Kuruluş Osman bugüne kadar dünyanın birçok ülkesine satılarak yayınlandığı ülkelerde reytingleri altüst etti. Son olarak yurtdışı satış ağına katılan Endonezya ve Bosna Hersek ile birlikte toplam 37 ülkede izleyiciyle buluşan Kuruluş Osman, yayınlandığı ülkelerde reytingleri de altüst ediyor. Kardeşlerim dizisi de bu başarısıyla uluslararası kanallarda da adından söz ettirip, ilgiyle takip ediliyor. Öte yandan atv dizilerinden Ben Bu Cihana Sığmazam, Küçük Bir Günışığı ve Ateş Kuşları'nın da İsrail'e satışı gerçekleşti.