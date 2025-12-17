Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 17.12.2025 08:42

Doğa Koruma ve Milli Parklar 20 sözleşmeli personel alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, 20 sözleşmeli personel alacak.

Genel Müdürlüğün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, kurumun merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere bir büro personeli, bir tekniker ile taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 18 koruma ve güvenlik görevlisi alınacak.

Başvurular, e-Devlet'te "Tarım ve Orman Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti aracılığıyla veya Kariyer Kapısı Platformu (https://kariyerkapisi.gov.tr) üzerinden 24 Aralık'a kadar çevrim içi yapılacak.

Yerleştirme sonuçları, DKMP'nin internet adresi ve "Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu" üzerinden öğrenilebilecek.

