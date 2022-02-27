Doğa Optimum Kasko araç onarımında avantajlar sunuyor

DOĞA Sigorta
, kasko sigortasını Doğa Optimum Kasko
ile geliştiriyor. Türkiye
genelindeki yaygın özel anlaşmalı "Doğa Optimum
Servislerde" geçerli olan Doğa Optimum Kasko, aracınızın onarımında ayrıcalıklı ve Doğa'l avantajlar sunuyor. 4-10 yaş aralığındaki otomobil veya hafif ticari araçlarınızı yüzde 25'e varan fiyat avantajı ve kaliteli, garantili hizmet ile güvence altına alıyor. Yüksek hizmet kalitesinden ödün vermeden gerçekleştirilen onarım işlemlerinde, Türkiye genelinde özel anlaşmalı Doğa Optimum servislerde 2 yıl işçilik ve parça garantisi veren Doğa Optimum Kasko ile sigorta vadesi içinde poliçe kapsamında oluşan hasarın giderilmesi amaçlı araçlarının onarımını yaptırmak isteyen sigortalılar, tüm servislerde anında randevu alarak 7/24 araç kabul kolaylığı elde edebiliyor. Ayrıca, hasar oluşan aracın sigortalıdan alınması ve onarımı sonrası yine sigortalının adresine teslim edilmesi ile vale hizmeti de sağlayan Doğa Sigorta, sigortalının aracı servisteyken yaşam kalitelerinde herhangi bir aksama olmaması adına onarım süresi ve müşterilerin isteğine bağlı olarak 7 veya 14 gün olmak üzere araç kiralama hizmetini sağlıyor. Poliçe yenileme döneminde yenilemesini yapan sigortalılara özel olarak Doğa Optimum Kasko'da hasar adedine göre hasarsızlık güvence altına alınırken sağlığın önemini daha iyi anladığımız bugünlerde Doğa Sigorta, sigortalılarının sağlığını gözeterek güvenli servislerde işlem yapılan tüm araçlara Ücretsiz Ozon + Antibakteriyel Sterilizasyon uygulaması yapıyor.