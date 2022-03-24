Doğa Sigorta ilkokul öğretmenlerinin güvencesi oluyor

"KANSER Destek Yardımı ve Ferdi Kaza Sigortası" poliçesi ile ilkokul öğretmenlerine güvence sağlamak amacıyla Doğa Sigorta
ve İLKSAN (İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı) arasında iş birliği protokolü imzalandı. 8 Mart Salı günü Hilton Bosphorus Otel'de gerçekleşen tanıtım toplantısı ve imza törenine Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Genel Müdür Coşkun Gölpınar
, Genel Müdür Yardımcıları Mehmet Tümer
ve Adnan Sığın
, Kurumsal Satış ve Alternatif Dağıtım Kanalları Grup Müdürü İpek Güner, Sağlık Sigortaları Müdürü Emine Köse, İLKSAN Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Yılmaz, Genel Müdür Mintez Şimşek, Genel Müdür Yardımcısı Murat Tekin
ve diğer yöneticiler ile Milli Eğitim İlçe Müdürleri, seçkin davetliler ve basın temsilcileri katılım gösterdi.
ANLAŞMA 287 BİN İLKOKUL ÖĞRETMENİNİ KAPSAYACAK
Doğa Sigorta ve İLKSAN arasındaki anlamlı iş birliğinin önemine değinen Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, "Doğa Sigorta olarak, geleceğimizi inşa ederken atacağımız adımlarımızı öğreten öğretmenlerimize dayanışma ve yardımlaşma konusunda her zaman destek olan İLKSAN ile iş birliği yapmak bize gurur ve onur veriyor" dedi. Sağlık sigortalarının kişilere sağladığı faydalara değinen Doğa Sigorta Genel Müdürü Coşkun Gölpınar, yapılan iş birliği ile birlikte İLKSAN üyesi 287 bin ilkokul öğretmeninin "Kanser Destek Yardım ve Ferdi Kaza Sigortası" teminatına ihtiyaç duyması halinde Doğa Sigorta güvencesi ile destek sağlayacaklarını belirtti.