Doğa Sigorta mobil uygulaması ile TSS poliçesi satın alınabiliyor

DOĞA Sigorta
mobil uygulaması ile sigortalı adayları artık Doğru Adım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
'nda teklif alabiliyor, ödeme adımlarının gerçekleştirilmesi ile poliçe satın alma işlemini tamamlayabiliyorlar. Doğa Sigorta mobil uygulaması sunduğu kolaylıklar ile gelişmeye devam ediyor. Mobil uygulama üzerinden Doğru Adım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası kapsamında poliçe bilgileri, teminat kapsamı ve kullanım bilgileri görüntülenebiliyorken artık sigortalı adayları teklif de alabiliyor, poliçeleşme işlem ve süreçlerini ekran üzerinden de kolay bir şekilde görüntüleyebiliyor. Üyelik sistemi ile çalışan Doğa Sigorta mobil uygulaması ile ilk kez sigortalanacak sigortalı adayları üyelik işlemlerini gerçekleştirdikten sonra cep telefonlarına gelecek şifre ile uygulama üzerindeki adımları takip ederek onay işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Teminat paketlerinden birini seçerek teklif alabilecek olan sigortalı adayı, ödeme adımlarının gerçekleştirilmesi ile de poliçe satın alma işlemini tamamlayabilecek. Sigortalı adayı, varsa bugüne kadar çalıştığı acenteyi ya da çalışmak istediği yeni bir acenteyi güvenle tercih edebilecek. App Store, Google Play
üzerinden Doğa Sigorta mobil uygulaması ücretsiz indirebiliyor. Teklif, poliçe ve teminatlar kolaylıkla takip edilebiliyor.