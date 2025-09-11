Doğalgazda arz güvenliği için kritik anlaşmalar imzalandı

ENERJİve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin Gastech 2025 Forumu kapsamında doğal gaz arz güvenliği açısından fevkalade önemli anlaşmalar yaptığını, bunlar sayesinde kasım-aralık aylarından itibaren ülkeye sıvılaştırılmış doğalgaz geleceğini bildirdi. Bakan Bayraktar, BOTAŞ'ın muhataplarıyla bu yıl kış aylarından başlayarak, Amerikan LNG'si ağırlıklı olmak üzere 3 yıla kadar yaklaşık 15 milyar metreküplük doğal gaz alımıyla alakalı anlaşmalar imzaladığını ifade etti. Bayraktar, "Türkiye'nin 2016'ya göre yaklaşık 5 kat gazlaştırma, yani sıvı LNG'yi, gemilerle LNG'yi ve dolayısıyla farklı alternatiflerden LNG ve doğalgazı getirme imkanı bizi bugünlere getirdi" ifadesini kullandı. Bu sayede şu anda BOTAŞ'ın portföyünde önemli bir değişiklik ve LNG'nin rolünün çok daha fazla arttığını gördüklerini belirten Bayraktar, bu altyapı yatırımlarının Türkiye'yi önemli bir tedarikçi konumuna da getirdiğini söyledi. Bayraktar, şöyle konuştu: "Türkiye'ye getirdiğimiz, kendi ürettiğimiz her gaz ve oluşan fazla gazı artık farklı ülkelere ihraç eder hale geldik. Malumunuz çok kısa bir süre içinde Suriye ile Türkiye'nin doğal gaz sistemini birbirine bağladık, Azerbaycan'dan gelen gazı Suriye'ye ihraç etmeye başladık."