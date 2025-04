Doğalgazda kademeli fatura dönemi başlıyor: İl il tüketim haritası çıkarıldı

Elektriğin ardından doğalgazda da kademeli fatura dönemi başlıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı çalışmalarını hızlandırdı. Coğrafi faktörler ve iklim koşulları bölgelere göre farklılık gösterdiği için illerin ortalama doğalgaz tüketimleri belirleniyor. Buna göre, illerin ortalama doğalgaz tüketimleri baz alınarak her ile göre ayrı kademe belirlenecek. Belirlenen kademenin altında kalanlar doğalgazı daha uygun fiyatla tüketecek.Türkiye'de doğalgazı en fazla Hakkâri ve Erzurum, en az ise Adana ve Osmaniye tüketiyor. Son açıklanan 2023 verilerine bakıldığında, hane başı ortalama tüketimin en yüksek olduğu il 1.401 metreküp ile Hakkâri. Onu sırasıyla 1.348 ile Erzurum, 1.317 ile Ardahan, 1.311 ile Muş ve 1.224 metreküp ile Ağrı izliyor. En az tüketim ise sırasıyla 521 metreküp ile Adana, 527 ile Osmaniye, 531 ile Mersin ve 566 metreküp ile Antalya'da. İstanbul'da haneler bir yılda ortalama 869, Ankara'da 1.067, İzmir'de 736 metreküp gaz tüketiyor.Atık Yönetimi ve Atıktan Enerji Üreticileri Derneği (TAYED) Başkanı Ali Rıza Öner, Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) verilerine göre, Türkiye'de her 100 hanenin yaklaşık 59'unun ısıtma, pişirme ve sıcak su ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla doğalgaz kullandığını kaydetti. Hanelerde doğalgazın önemli bir kısmının ısınmak amacıyla kullanıldığını ve bunun da soğuk iklime sahip illerde bir dezavantaj yarattığını anlatan Öner, "Bakanlık, bu sebeple her il için ayrı bir kademe belirleyerek vatandaşları mağdur etmemeyi ve soğuk-sıcak iklime sahip illerin ayrımını yapmayı hedefliyor" dedi. Elektrik, su ve doğalgaz gibi temel ihtiyaçlara yönelik mevcut faturalandırma sistemlerinin vatandaşların farklı sosyo-ekonomik ve coğrafi koşullarının dikkate alınarak düzenlenmesinin doğru olacağını belirten Öner, "Örneğin, Kars ve Ardahan gibi uzun ve sert kış koşullarının hâkim olduğu illerde doğalgaz tüketimi büyük ölçüde ısınma amacıyla gerçekleşmektedir. Bu bölgelerde, yılın büyük bölümünde yüksek doğalgaz faturaları ödeniyor. İklimsel koşullar doğrultusunda, bu illerde indirimli tarifeler veya devlet destekli sübvansiyon modelleri artırılmalıdır" diye konuştu.