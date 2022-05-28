Dogecoin ne kadar, düşer mi yükselir mi? Dogecoin kaç dolar, kaç TL?

DOGECOIN ÖDEME YÖNTEMİ OLUYOR!

2022 Ocak ayında Tesla ürünlerinin dogecoin ile alınabileceğini müjdesini veren Elon Musk'tan yeni bir açıklama geldi. Buna göre SpaceX ürünlerine de aynı ödeme yöntemi geliyor.

Tesla elektrikli araba üreticisi olarak tanınsa da şirketin birçok ürünü bulunuyor. Web sitesi üzerinden satışa çıkarılan ürünler dogecoin ile alınabiliyor. Bununla birlikte SpaceX için de aynı durum geçerli.