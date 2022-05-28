Dogecoin ne kadar, düşer mi yükselir mi? Dogecoin kaç dolar, kaç TL?

Elon Musk'ın dogecoin grafik üzerinde çıkış yaratan açıklamaları gelmeye devam ediyor. Tesla ürünlerinin bu kripto para ile alınabileceğinin haberini veren Musk, yakında bu durumun SpaceX için de geçerli olacağını duyurdu. Açıklama ardından kripto para yatırımcıları dogecoin yorum ve geleceği hakkında araştırmalara çıktı. Peki, bugün dogecoin ne kadar, kaç dolar – kaç TL? İşte canlı grafik…
DOGECOIN ÖDEME YÖNTEMİ OLUYOR!
2022 Ocak ayında Tesla ürünlerinin dogecoin ile alınabileceğini müjdesini veren Elon Musk'tan yeni bir açıklama geldi. Buna göre SpaceX ürünlerine de aynı ödeme yöntemi geliyor.
Tesla elektrikli araba üreticisi olarak tanınsa da şirketin birçok ürünü bulunuyor. Web sitesi üzerinden satışa çıkarılan ürünler dogecoin ile alınabiliyor. Bununla birlikte SpaceX için de aynı durum geçerli.
DOGECOİN KAÇ DOLAR?
Dogecoin bugün sabah saatleri itibarıyla 0.083 ABD doları seviyesinde ilerliyor.
DOGECOİN KAÇ TL?
Dogecoin bugün sabah saatleri itibarıyla 1.34 TL seviyesinde ilerliyor.