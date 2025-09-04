Doğum gününde fişi çekildi!

Dünyanın en büyük arama motoru Google'ın yaş gününde erişim krizi çıktı. Dün sabah saatlerinde Gmail, YouTube, Google Drive, Google Play ve diğer temel hizmetleri çöktü. Erişim sorunu Türkiye, Bulgaristan, Yunanistan, Gürcistan, Hırvatistan, Sırbistan, Romanya, Ermenistan, Hollanda ve Almanya'da yaşandı. Kullanıcılar, Spotify, CloudFlare, Claude, Figma gibi globale hizmet veren pek çok platforma erişimde de güçlük çekti.

TEKNİK RAPOR İSTENDİ

Downdetector sitesinin verilerine göre, saat 09:56'dan itibaren Google'a ilişkin 5 bin 364 sorun rapor edildi. Teknoloji uzmanları, yaşanan kesintinin nedeninin internet altyapısından kaynaklanan teknik bir problem, olası bir DDoS saldırısı ya da Google'ın kendi sunucularındaki beklenmedik bir arıza olabileceğini belirtiyor. Şirketten ise resmi bir açıklama yapılmadı. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan da konuya ilişkin olarak inceleme yaptıklarını söyledi. Sayan, "Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz Google'dan kesintinin sebebiyle teknik rapor talep etti. Süreci yakından takip ediyoruz. Yaşanan bu kesintiler yerli ve milli ürün ve yazılımların ne denli önemli olduğunu gösteriyor. Bu sebeple 5G'nin hem yazılım hem de donanım kısmında yerlilik oranını artırmak için çok fazla çalıştık. Şu anda yüzde 60 olan yerlilik oranımızı daha da artıracağız" dedi.

YARIM SAAT SÜRDÜ

Google'daki erişim sıkıntısının şirketin doğum gününe rastlaması dikkat çekti. Dün sabah saatlerinde Google'ın hizmetleri yaklaşık yarım saat kullanılamadı. Google, 4 Eylül 1998 yılında 'Backrub' adıyla kurulmuştu. Larry Page ve Sergey Brin öğrenci yurdundaki odalarından çalışarak, bağlantılar aracılığıyla World Wide Web'deki bağımsız sayfaların önem derecesini belirleyen bir arama motoru oluşturmuştu. Bu arama motoruna Backrub adını vermişti. Daha sonra da arama motorunun adını Google olarak değiştirmişti. Arama motoru projesi olarak ortaya çıkan şirket, zamanla haritalar, çeviri, bulut hizmetler, e-posta, ofis programları gibi alanlarda da hizmet vermeye başlamıştı.