Doğum Parası Hesaplama - 2021 Doğum Parası Ne Kadar, Ne Zaman Yatar?

Yeni doğum yapan annelere, devletten karşılıksız doğum parası ödemesi yapılacak. Devletin annelere sağlanan bu desteklerden ilki doğum parası ödemesi yapılması bu ödemelerden faydalanmak için anne ve babadan birinin Türk vatandaşı olması yeterlidir. Doğum parası almak için bu şartları sağlamaları gerekiyor. Doğum parası ödemeleri belirli bir tarihten sonra dünyaya gelmiş çocuklar için ödeniyor. 2015 yılından sonra dünyaya gelen her çocuğa devletten doğum parası ödemesi yapılmaktadır. Doğum parası ne kadar? Merak ediliyor. İşte doğum parası hesaplama 2021...

DOĞUM PARASI NE KADAR?

Devlet tarafından yeni doğum yapan anneye karşılıksız doğum parası ödemesi yapılacak. Doğum parası almak için bazı şartlar vardır. Doğum rapor parası verilmesi için ilk şart, doğum izni başlamadan önce işten ayrılmamanız gerekiyor. Aksi takdirde bu ödeneği alamıyorsunuz. Bundan dolayı çalışan kadının iş yerindeki sigortalılık halinin devam etmesi gerekiyor. Diğer bir şart ise verilen süreden sonra yani 112 gün içinde iş yerinde çalışmıyor olmanız gereklidir. Ve son ve en önemli şartlardan birisi doğum parasının alınabilmesi için doğumun gerçekleşmiş olması ve bebeğin sağ olması istenmektedir. Doğum yapmaya hazırlanan annelere devlet tarafından bazı haklar tanınmaktadır. Bunlardan ilki analık durumundan dolayı iş görmezlik ödeneği verilmesi. Doğumdan önce veya sonra 16 hafta izin kullanmak zorunda kalan annelere çalışmadıkları sürenin parası devlet tarafından ödeniyor.

Asgari ücret 2021 için net 2 bin 825 lira 90 kuruş oldu. Asgari ücret geçen yıla göre 500 lira arttı, yüzde 21,56 oranında yükseldi. Asgari ücretle beraber yaşlılık, evde bakım maaşı, engelli parası gibi birçok ödeneğin de ücreti güncellendi. Asgari ücretin artmasıyla birlikte annelerin doğum paraları da yükseldi. Çalışan anneler iş göremezlik ödeneği alırken çalışmayanlar için de süt parası ve doğum yardımı var.

Doğum parası için günlük en düşük 31.39 liradan 38.15 liraya, en yüksek ise 235.44 liradan 286.20 liraya yükseldi.

DOĞUM PARASI HESAPLAMA 2021

Doğum parası almaya hak kazanan anneler, doğum rapor parası hesaplama için; çocuk sayısına göre hesaplama yapmalıdır. Doğum parası almaya hak kazanan anneler dünyaya gelen ilk çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü veya daha fazla çocuk için 600 TL olarak para yardımı yapılıyor. Devlet tarafından anneye verilen doğum parası ödemeleri çocuğun kimliği çıkarılırken yapılmış olur.

DOĞUM PARASI NE ZAMAN YATAR?

Devlet tarafından annelere verilen doğum parası almak için öncelikle doğum yardımı başvuru dilekçesinin doldurulması gerekmektedir. Bu dilekçelerin doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurulmasının ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine veya Sosyal Hizmet Merkezlerine teslim edilmesi gerekiyor. Ödemeler ayın her gününde PTT şubelerine yatırılmaya başlandı. Doğum paranızın ne zaman yatacağını merak ediyorsanız bunun sorgulaması, e-devlet üzerinden ya da PTT şubelerinden yapılabilir.

Bireysel Emeklilik BES İptal İşlemi 2021 - Zorunlu Bireysel Emeklilik BES İptal Etme Telefon Numaraları

Çalışan anneye kreş yardımı başvurusu 2020: Kreş yardımı başvuru şartları nelerdir, başvuru formu nasıl ve nereden doldurulur?