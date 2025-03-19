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Haberler Ekonomi Haberleri Dolar ne kadar, kaç TL? 19 Mart 2025 canlı Dolar/TL kuru alış-satış fiyatları
Giriş Tarihi: 19.3.2025 11:24 Son Güncelleme: 19.3.2025 11:24

Dolar ne kadar, kaç TL? 19 Mart 2025 canlı Dolar/TL kuru alış-satış fiyatları

Döviz kurlarında hareketlilik yaşanıyor. 'Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç TL' oldu sorularına yanıt arayanlar canlı grafiklere yöneliyor. 40 TL bandını aşan birimde ani yükseliş izlendi. Yatırım ve birikim yapanlar haftanın 3. işlem gününde yukarı yönlü ivmeyi takip ediyor. 19 Mart 2025 itibarıyla canlı Dolar/TL alış-satış rakamları gündemde. İşte, son durum...

Dolar ne kadar, kaç TL? 19 Mart 2025 canlı Dolar/TL kuru alış-satış fiyatları

Dolar/TL canlı grafik yakın takibe alındı. Adım adım yükselişini sürdüren döviz kuru dolar haricinde, euro ve sterlinde de izleniyor. Alış-satış rakamlarını öğrenmek isteyenler anlık takip ekranına yöneldi. Peki, 19 Mart bugün dolar ne kadar?

DOLAR NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

1 Dolar TL bazında 19 Mart Çarşamba günü takip ediliyor. Değişken grafikte anlık rakamlara ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz:

CANLI DOLAR KURU İÇİN TIKLAYINIZ

EURO NE KADAR OLDU?

Dolar ile birlikte Euro ve Sterlin de grafikte yükselişle seyreden birimler arasında:

CANLI EURO KURU İÇİN TIKLAYINIZ

DÖVİZDE CANLI ALIŞ-SATIŞ RAKAMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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Dolar ne kadar, kaç TL? 19 Mart 2025 canlı Dolar/TL kuru alış-satış fiyatları
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