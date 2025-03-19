Dolar ne kadar, kaç TL? 19 Mart 2025 canlı Dolar/TL kuru alış-satış fiyatları

Dolar/TL canlı grafik yakın takibe alındı. Adım adım yükselişini sürdüren döviz kuru dolar haricinde, euro ve sterlinde de izleniyor. Alış-satış rakamlarını öğrenmek isteyenler anlık takip ekranına yöneldi. Peki, 19 Mart bugün dolar ne kadar?
DOLAR NE KADAR, KAÇ TL OLDU?
1 Dolar TL bazında 19 Mart Çarşamba günü takip ediliyor. Değişken grafikte anlık rakamlara ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz:
EURO NE KADAR OLDU?
Dolar ile birlikte Euro ve Sterlin de grafikte yükselişle seyreden birimler arasında: