Dön mağdurlarına 46.5 milyar TL destek

TBMM Zirai Don Olayı Araştırma Komisyonu çalışmalarını tamamladı ve rapor aşamasına geldi. Komisyonun önerileri arasında Tarım ve Gıda İstikrar Fonu kurulması öne çıktı. Zirai don mağduru çiftçilere toplamda 46.5 milyar TL ödeme yapılacak. Komisyon Başkanı Adem Korkmaz, TARSİM dışında kalan ancak Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kaydı olan çiftçilere de 23.5 milyar ödeneceğini bildirdi. Korkmaz, ÇKS kapsamında şimdiye kadar 13.5 milyar liranın hak sahiplerine verildiğini kaydetti. Böylece TARSİM tarafından sigorta kapsamında çiftçiye 23 milyar TL, bakanlık ise TARSİM kapsamında olmayan ÇKS'ye kayıtlı çiftçilere 23.5 Milyar TL ödeyecek.