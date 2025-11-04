Dört hac firmasına reklam yasağı

Ticaret Bakanlığı, Reklam Kurulunun vatandaşların dini ve manevi duygularını istismar eden nitelikteki tanıtımları incelemeye devam ettiğini belirterek, ihlali tespit edilen 4 firmaya idari para cezası ve reklam durdurma kararı uygulandığını bildirdi. Açıklamada, Türkiye'ye tahsis edilen kontenjan dahilinde vatandaşların, yasal ve güvenli şekilde ibadetlerini ifa ettikleri vurgulanarak, "kurasız hac", "özel hac vizesi" gibi aldatıcı reklamlar nedeniyle vatandaşların ticari veya turist vizeleriyle kutsal topraklara yönlendirilmeye çalışıldığına işaret edildi. Bu durumun hac ibadetinin ifa edilememesi, konaklama ve ulaşım hizmetlerinden yararlanamama, sağlık hizmetlerinde mağduriyet ve sınır dışı edilme gibi ciddi sonuçlara yol açtığının altı çizildi.