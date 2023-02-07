Dört koldan yardım

Büyük felaketin ardından iş dünyası seferber oldu. Kalyon Holding, Hasan Kalyoncu Üniversitesi kampüsünün barınma ve diğer imkânlarını Gaziantepliler'e açtı. Enkazdan kurtarma çalışmalarına destek vermek için 82 kamyon, 22 tır, 10 vinç, 40 ekskavatör, 7 telehander teleskobik forklift, 34 loder, 28 tonluk yakıt tankeri, 9 ışık kulesi, 13 babcot, 256 operatör, mühendis ile çok sayıda şoför ve uzman personeli deprem bölgesine sevk etti. İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın 200'den fazla çalışanı, gönüllü olarak AFAD'ın koordinasyonunda deprem bölgesine giderek, arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor.Cengiz Holding, bölgeye iş makinesi, ekipman, araç, teknik ekip ve kurtarma ekibi desteği sağladı. Deprem bölgesine 20 ekskavatör, 5 vinç, 45 kamyon, 13 4X4 araç, 5 sepetli araç, 2 yakıt tankeri, 2 looder, 2 babcot, 5 lastikli yükleyici, 4 ışık kulesi, 25 lowbed, 66 jeneratör, 10 trafo direği, 40 projektör ve çok miktarda insani yardım malzemesi gönderildi.AFAD'a 1.5 milyon TL'lik bağışta bulunuldu. 368 arama kurtarma ekibine ek olarak iş makineleri için gerekli şoför, mühendis, formen, operatör gibi teknik ekipten oluşan 180 kişi ile destek verilen deprem bölgesinde teknik ekipman dışında insani yardım çalışmalarını da hızlandıran Cengiz Holding, giysi, ısıtıcı ve battaniyeden oluşan 30 bin parça eşyayı deprem bölgesine sevk etti. Tosyalı Holding 40'a yakın iş makinesini bölgeye yönlendirdi. 20 kişilik özel ekipler kurularak ihtiyaç duyulan alanlara yönlendiriliyor. 100'ü aşkın Tosyalı Holding çalışanı ilk etapta, AFAD koordinasyonunda yardım çalışmalarına katıldı. Zorlu Grubu da deprem bölgesinde ihtiyaç duyulan malzemelerin sevkiyatı ve arama kurtarma konusunda eğitimli uzman ekiplerini bölgeye gönderdi.SİHA ve İHA üreticisi Baykar, AFAD ve Kızılay ile koordineli olarak, ilk etapta toplamda 50 milyon 812 bin 980 liralık gıda, kıyafet, elektronik cihaz ve insani yardım malzemesini bölgeye sevk etti. 581 adet jeneratör, 7 bin 40 adet kuru gıda kolisi, 4 bin 440 adet paket bebek maması, 255 bin 416 adet kutu konserve gıda, 202 bin 841 adet parça kıyafet, 13 bin 504 adet adet hijyen malzemesi, 20 bin 75 adet battaniye, 100 bin adet power bank, el feneri ve pil ile 10 bin 154 adet uyku tulumu gönderildi.Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, GİMAT'ta faaliyet gösteren üyelerinin bebek maması, sütü ve bezinin olduğu ilk tırı yola çıkardıklarını, yatak, yorgan, battaniye, ısıtıcı, kaban, mont, ayakkabı, giyim eşyası, su, süt, gıda ve hijyen malzemelerinin yer aldığı üç tırı da deprem bölgesine gönderdiklerini isöyledi. ATO, bölgeye 3 bin battaniye de yolladı. İstanbul Ticaret Odası, hazır yemek, konserve, sandviç, paket ekmek, battaniye, kaban, hijyen ürünleri, jeneratör, bisküvi, aydınlatma malzemeleri ve kahvaltı paketlerinin olduğu 25 TIR malzemeyi sevke başlandı. İstanbul Sanayi Odası, ilk etapta 115 adet jeneratör, 648 adet tüp üstü soba ve ısıtıcı ile 6 bin battaniyeyi bölgeye sevk etti. ASKON yardım tırlarını afet bölgelerine ulaştırdı. TESK ile Türkiye Fırıncılar Federasyonu, depremlerden zarar görenlerin ekmek, su ve diğer acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere işbirliği yaptı. Trendyol ilk gün 100 bin kışlık kıyafet, 300 gazlı soba, 3 bin çocuk bezi, 6 bin deterjan,12 bin ıslak mendil, 1.200 hijyenik ped,1.000 ufo ısıtıcı, 250 kişilik sıcak yemek, 26 ton su, 57 bin kuru gıda, 30 bin battaniye, 13 bin yastık, 5 bin yorgan, 500 adet jeneratör, 1.100 akülü-elektrikli kırıcı, 700 akü ve şarj cihazı, 1.030 yatak, 9 bin powerbank afet bölgesine ulaştırdı. Metro Türkiye, 120 bin öğün için gıda tedariki sağlıyor. Pepsico Türkiye 34 adet TIR'ı bölgeye sevk etti. MediaMarkt Türkiye deprem bölgesindeki ısıtıcı, powerbank, şarj kablosu, şarj aleti gibi elektronik ihtiyaçları içeren yardımları yola çıkardı. FLO afetzedelerin ayakkabı, çorap, atkı, bere ve mont ihtiyaçlarını karşılıyor.Kargo şirketleri de depremzedeleri yardım malzemelerini ücretsiz taşıma kararı aldı. PTT, acil ihtiyaç malzemelerinin deprem bölgelerine ücretsiz bir şekilde gönderileceğini duyurdu. Elektrikli ısıtıcı, powerbank, yorgan, yastık, uyku tulumu, su ısıtıcısı, çay, kahve, konserve, kuru gıda, tava, tek kullanımlık tabak, çatal, kaşık, çocuk maması, kişisel temizlik ve hijyen malzemesi, bebek bezi ve kışlık giyecek gibi acil ihtiyaç malzemelerini deprem bölgesine göndermek isteyen vatandaşların en yakın PTT şubesine giderek yardım malzemelerini gönderebilecek. Deprem bölgesine gönderilecek yardımları ücretsiz olarak taşıyacaklarını duyuran GKN Kargo, ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere AFAD ve resmi yardım toplama merkezlerine teslim edecek. Yardımlar GKN Kargo aracılığı ile depremzedelere ulaştırılacak.TELEKOM şirketleri de ortak açıklama yaptı. Açıklamada, "Ülkemizi derin üzüntüye boğan Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremler sebebiyle enerji hatlarında ve baz istasyonlarında oluşan hasar iletişim süreçlerini etkilemektedir. Güvenlik tedbirleri kapsamında ve enerji hatlarında oluşan hasar nedeniyle dağıtım şirketlerince bölgeye elektrik verilememesi sebebiyle iletişim için gerekli enerji jeneratörler ile sağlanmaktadır. Üye operatörlerimiz Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone iletişimin sürmesi adına tüm ekipleriyle, AFAD ve ilgili bakanlıklarımızla koordineli bir şekilde deprem bölgesinde saha çalışmalarını sürdürmektedir. Enerji iletimi konusundaki onarım çalışmaları devam ediyor" denildi.Ticaret Bakanlığı, İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi (İGE) aracılığıyla, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik 100 milyon lira bağışta bulundu. Bakanlık ayrıca depremlerden zarar gören vatandaşların öncelikli olarak ihtiyaç duyacakları ürünlerin satılacağı e-Ticarette Deprem Yardımlaşma Seferberliği (e-Seferberlik) başlattı. e-Seferberlik'e Türkiye'de faaliyet gösteren elektronik ticaret pazar yerleri, bu platformlarda faaliyet gösteren satıcılar ile kargo ve lojistik işletmecileri katılacak.TÜRKİYE Otelciler Federasyonu (TÜROFED), 17 bölgede ilk etapta 50 bin yatağı depremzedelere tahsis ederek dayanışmaya ortak oldu. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu da"Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve Antalya Valiliğimiz koordinasyonu ile oluşturulan deprem afeti destek koordinasyonu merkezinde gerçekleştirilen deprem kriz toplantısında afetten etkilenen yaklaşık 15 bin vatandaşımıza oda konaklaması tahsis edeceğimizi bildirdik" dedi. Balıkesir'in Edremit ilçesindeki bazı turizm işletmeleri, evsiz kalan depremzedelere kapılarını açtı. Marmaris Kaymakamlığı, Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği, Marmaris Ticaret Odası, TURSAB ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle Marmaris'teki oteller depremzedeler için hazırlandı.