Döviz hesaplarında 1 haftada 6.1 milyar dolar çözülme

TürkLirası'nın cazibesinin artırılması ve dövize ilginin azaltılması için Aralık 2021'de yürürlüğe giren, Merkez Bankası'nın uyguladığı liralaşma stratejisiyle çerçevesi genişletilen Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulaması, kriz lobisinin tüm felaket senaryolarına rağmen ilgi odağı olmaya devam ediyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) günlük verilerine göre, döviz hesaplarında 11-18 Mayıs haftasında rekor çözülme yaşandı.11 Mayısta 216 milyar 791 milyon dolar olan döviz hesapları, 18 Mayıs itibarıyla 6.1 milyar dolar azalarak 210 milyar 648 milyon dolara indi. Bu dönemde vatandaşın döviz hesapları 3 milyar 306 milyon dolar azalarak 131 milyar 136 milyon dolara, şirketlerin döviz hesapları ise 2 milyar 838 milyon dolar azalarak 79.5 milyar dolara indi. Bu dönemde TL mevduat hesapları ise 50 milyar TL artarak 6.2 trilyonu geçti. KKM'nin yürürlüğe girdiği 22 Aralık 2021'den bu yana döviz hesaplarındaki çözülme 59 milyar 991 milyon dolar olurken, TL mevduattaki artış ise 4.4 trilyon lira olarak gerçekleşti. KKM'nin yürürlüğe girdiği dönemde TL mevduatın toplamdaki payı yüzde 37 iken, bu oran şu an yüzde 60'a çıktı. Dövizin mevduattaki payı ise yüzde 63'ten 40'a geriledi.BDDK'nın haftalık verilerine göre özellikle mart sonundan bu yana KKM'ye geçişin hızlandığı görülüyor. 2022 yılı sonunda 1 trilyon 415 milyar lira olan KKM hesaplarının büyüklüğü 31 Mart'ta 1.7 trilyon liraya çıktı. KKM'nin büyüklüğü 12 Mayıs itibarıyla ise 2 trilyon 347 milyar liraya ulaştı. Mart sonundan bu yana yaşanan artış 646 milyar lira olurken, 2022 sonundan bu yana ise 932 milyar liralık yükseliş yaşandı.