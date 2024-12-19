Döviz rezervlerinde yeni rekor: 163.5 milyar dolar

Ekonomik programın uygulanmasındaki kararlılık ve enflasyonla mücadele kapsamında atılan adımların etkisiyle cari açıktaki düşüş ve dış finansmandaki kuvvetli görünümün makro istikrarı güçlendirip ekonominin dayanıklılığını artırırken, Merkez Bankası'nın rezervleri de rekor seviyeye ulaştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, toplam rezervler 6-13 Aralık haftasında 4 milyar 92 milyon dolar artarak 163 milyar 482 milyon dolarla tarihi zirveye çıktı. Söz konusu haftada brüt döviz rezervleri 3 milyar 164 milyon dolar artışla 98 milyar 175 milyon dolara, altın rezervleri ise 928 milyon dolar artışla 65 milyar 307 milyon dolara çıktı.Swap hariç net rezervler de 1 haftada 1.7 milyar dolar artarak 50 milyar dolarla rekor kırdı. Merkez Bankası'nın döviz rezervleri Mayıs 2023'ten bu yana 65 milyar dolar artarken, aynı dönemde swap hariç net rezervler ise 110.5 milyar dolar yükseldi. Swap hariç net rezervler Mayıs 2023'te -60.5 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu. IMF rezerv yeterlilik oranı ise yüzde 104.7'ye ulaştı. Merkez Bankası haftalık yabancı yatırımcı girişlerini de açıkladı. Buna göre yabancı yatırımcılar 13 Aralık haftasında 318.7 milyon dolarlık hisse senedi aldı. Yabancıların hisse alımı 5 Nisan haftasından bu yana en yüksek düzeyde gerçekleşti. Yabancıların hisse senedi stoku 34.5 milyar dolara yükseldi. Yabancılar geçen hafta 243 milyon dolarlık tahvil satışı yaptı. Yabancı yatırımcıların tahvil stoku 17.1 milyar dolar oldu. Öte yandan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 15 milyar 160 milyon lira azalarak 1 trilyon 169 milyar 517 milyon liraya düştü.