Giriş Tarihi: 24.12.2021 17:50 Son Güncelleme: 24.12.2021 18:08

Dövizdeki düşüş pompa fiyatlarına yansıdı! Bu geceden itibaren geçerli olacak! AA

Dövizde yaşanan düşüşten sonra EPDK pompa fiyatlarına yasıyacak olan indirimi duyurmuştu. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgilere göre LPG'de bu gece yarısından geçerli olmak üzere gerçekleşecek 1,72 liralık indirimin 72 kuruşu, motorinde ise 45 kuruşluk indirimin 5 kuruşu pompa fiyatlarına yansıyacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, motorinde 40 kuruş, LPG'de ise 1 lira ÖTV'deki kaybın giderilmesinde kullanılacak.

Benzine gelecek 41 kuruşluk indirimin tamamı ise ÖTV'nin yerine konulmasında kullanılacak.