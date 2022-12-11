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Giriş Tarihi: 12.12.2022

DTÖ çelikte Türkiye’yi haklı buldu

DTÖ çelikte Türkiye’yi haklı buldu
DÜNYA Ticaret Örgütü (DTÖ), eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülkelerden çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği ek gümrük vergilerinin küresel ticaret kurallarını ihlal ettiğine hükmetti. DTÖ Anlaşmazlıkların Çözümü Mekanizması Türkiye, Çin, Norveç ve İsviçre'nin, Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına yönelik ek gümrük vergisi itirazına yönelik kararını açıkladı. Panel, ABD'nin önlemlerinin DTÖ kurallarıyla tutarsız olduğunu belirterek, çelik ve alüminyum ithalatına yönelik ek gümrük vergilerinin küresel ticaret kurallarını ihlal ettiğine karar verdi.
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DTÖ çelikte Türkiye’yi haklı buldu
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