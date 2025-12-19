Dünya Bankasından gençlere 350 milyon avroluk eğitim desteği

"ÜLKEMİZİN KALKINMASINA KATKI SAĞLAYACAK"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refahı önceleyen ekonomi programı ile Orta Vadeli Program çerçevesinde çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Şimşek, "Ülkemizin eğitim alanındaki kapasitesinin güçlendirilmesi ve gençlerin çağın gerektirdiği becerilerle donatılmasıyla elde edilecek verimlilik artışı, ülkemizin kalkınmasına önemli katkı sağlayacaktır. Dünya Bankası ile sürdürdüğümüz başarılı işbirliğimiz önümüzdeki dönemde de güçlenerek devam edecek." dedi.