Dünya Bankası’ndan İstanbul’a 650 milyon dolarlık kredi

Dünya Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Dirençlilik Projesi, "acil durum hazırlık ve müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi", "kamu binalarının dirençliliğinin artırılması", "teknik yardım ve kurumsal güçlendirme" ile "şarta bağlı acil durum müdahalesi" olmak üzere 4 temel alana odaklanıyor.

Banka tarafından söz konusu projeye yönelik 650 milyon dolarlık finansman onaylandı.

Projeyle, 250 acil sağlık hizmetleri istasyonu, iki arama ve kurtarma merkezi, 19 itfaiye istasyonu ve orman yangını tespit kulesinin içinde yer aldığı kritik acil durum müdahale altyapısının inşası finanse edilecek.

Proje çerçevesinde yurtlar, yaşlı bakım tesisleri ve toplum merkezleri gibi 50 kamu binası, yüksek deprem ve iklim dirençliliği standartlarına uygun yapılacak.

Bu kapsamda, kurumsal kapasite oluşturma ve uzun vadeli yatırım ihtiyaçlarına yönelik planlama konularında İstanbul il yönetimine ve İstanbul Proje Koordinasyon Birimine (İPKB) destek sağlanacak.

"TÜRKİYE ACİL DURUM HAZIRLIK KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRİYOR"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, söz konusu projenin İstanbul ekonomisinin korunması kapsamında hayati önem taşıdığını belirterek, "Türkiye, acil durum hazırlık kapasitesini güçlendirip kamu altyapısını modernize ederek en stratejik illerinden biri için daha güvenli bir gelecek inşa ediyor. Ülke, afet müdahale kapasitelerini artırırken kritik kamu hizmetlerinin sürekliliğini sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Proje liderlerinden Salih Buğra Erdurmuş da amaçlarının, afetler sırasında kritik kamu hizmetlerinin işlemeye devam etmesi olduğunu bildirerek, "Bu doğrultuda, kritik kamu binalarının afetlerin hemen sonrasında toplulukları destekleyen dirençli güvenlik üssü işlevi görebilmesi için kendi kendine yeterliliklerini destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.