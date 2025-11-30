Dünyada ilk 10’a girdik

Türk savunma ürünleri bugün 180'den fazla ülkeye ihraç ediliyor. Geçtiğimiz yıl kaydedilen 7.1 milyar dolarlık ihracat, sektör tarihinin en yüksek seviyesine işaret etti. Bu rakam, bir önceki yıla göre yüzde 29 artış anlamına geliyor. Bu yılın ilk 10 ayında elde edilen 6.7 milyar dolarlık ihracat ise yıl sonunda yeni bir rekor ihtimalini güçlendiriyor. Savunma ürünlerinin Türkiye'nin toplam ihracatındaki payının yüzde 3.5 seviyesine yaklaşması, sektörün makroekonomik ölçekte taşıdığı ağırlığı ortaya koyuyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türk savunma sanayisinin kritik komponentlerde dışa bağımlılığını en aza indirerek, ilk 10 savunma sanayi ihracatçısı arasına girerek çok kıymetli bir konuma geldiğini belirtti.Savunma sanayii yaklaşık 100 bin kişiye istihdam sağlıyor. Bu çalışanların ürettiği ihracat katma değeri ise kişi başı ortalama 70 bin dolar civarında. Türkiye'nin genel ihracat birim değerleriyle kıyaslandığında bu rakam oldukça yüksek bir verimliliğe işaret ediyor. Sektör, kilogram başına ihracat değerinin bin dolardan 10–15 bin dolara kadar ulaştığı özel üretim alanlarıyla, ülke ekonomisinin yüksek teknolojiye dayalı yapıya geçişini destekliyor.Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, savunma sanayisinin geçmişte kritik teknolojilerde dışa bağımlı olduğuna, birtakım teknolojilere erişimin diplomatik süreçlere bağlı bulunduğuna dikkati çekip şu değerlendirmede bulundu: "Kendi kendine yeterliliğimiz çok sınırlıydı. Direkt alımdan ortak üretime, özgün tasarımların yapılmasına, yenilikçi, kendi kendine yeten, sahada paradigmaları değiştiren ürünlerin üretildiği sürece gelinmesi ve bunlarla birlikte dünyaya, dost müttefik ülkelere üretilen ürünlerin, teknolojilerin, 'know-how'ın ihraç edilir hale gelmesi büyük bir gelişme.""Milli Yetkinlik Hamlesi" ile eğitim-öğrenim süreçlerinde gençleri zor problemleri çözmeye ve yüksek teknolojinin bir parçası olmaya hazırladıklarını belirten Görgün, "Şu anda Savunma Sanayii Başkanlığında yürüttüğümüz 1400'e yakın projemiz var, en önemli projemizin bu olduğunu, en önemli programımızın bu olduğunu söyleyebilirim" dedi.Başarıyla tamamlanan her bir projenin yeni bir özgüven ve açılım oluşturduğunu dile getiren Görgün, bu açılımların KAAN'dan TCG Anadolu'ya, MİLGEM korvetlerine, ALTAY Tankı'na, SİHA'lara, TİHA'lara, KIZILELMA'ya varan bir sürecin olgunlaşmasına sebebiyet verdiğini söyledi. Görgün, "Allah'a çok şükür biz şu anda 100 bine yaklaşan bir teknoloji ordusu olarak ifade ediyoruz savunma sanayi şirketlerimizi ve çalışanlarımızı" ifadesini kullandı.Artan jeopolitik görünürlükSahada başarısını kanıtlayan platformlarYerli motor ve güç gruplarındaki ilerlemelerYeni nesil mühimmat teknolojileriYapay zekâ destekli savaş sistemleriOtonom kara–hava–deniz platformları ile küresel rekabetin üst safhasına doğru ilerliyor.İnsansız hava araçları (SİHA/İHA)Hava savunma sistemleriElektronik harp çözümleriMilli radar sistemleriZırhlı kara araçlarıFüze ve mühimmat teknolojileriDeniz platformlarıMotor ve güç grupları gibi geniş bir ürün ailesini artık kendi imkânlarıyla geliştiren bir ülke konumuna geldi.