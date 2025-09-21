Dünyanın en hızlısı THY

Türk Hava Yolları, İspanya'da altıncı destinasyonu olan Sevilla'ya uçmaya başladı. ilk uçuşta THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile soruları yanıtladı. Bolat, "Sevilla hattımızı açarak 6 kıtada, 131 ülkede ve toplam 355 destinasyona ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. İlk uçuşumuza Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu da katılarak bizleri onurlandırdı. Bu yeni hat ile iki ülke ve medeniyet arasındaki köprüleri daha da güçlendiriyoruz. Sevilla'da ayrıca 'Connect to Türkiye' etkinliklerimizin bir yenisini gerçekleştirdik. Bu etkinliklerle ülkemizin doğal, kültürel ve tarihi mirasını tanıtarak zenginliklerimizi dünyaya anlatmaya devam ediyoruz" dedi. Geçen sene İspanya'dan ülkemize gelen turist sayısının 380 bin olduğunu söyleyen Bolat, şuanda 400 bini geçtiklerini ve hedeflerinin 1 milyon İspanyol turist sayısına ulaşmak olduğunu ifade etti.

NAKİT DÖNGÜSÜ KRİTİK ÖNEMDE

THY'nin dünyanın en hızlı havayolu firması olduğunun altını çizen Bolat, "İstanbul'a gelen herhangi bir yolcuyu ortalama 2.5 saatte gideceği destinasyona bağlıyoruz. Dünyanın herhangi bir yerinde bir insan acil olarak bir yere gitmek istediğinde Türk Hava Yolları dışında bu kadar hızlı onu götürebilecek bir başka hava yolu yok... Dünyanın en hızlısıyız. Biz dünyayı birbirine bağlamaya devam edeceğiz" dedi. Havacılık sektörü ile ilgili de konuşan Bolat, "Havacılık çok dinamik sektör... Birçok ülkenin bilinen markalarının süreçte nasıl iflas edip battıklarını gördük. 5-6 sene önce Star Alliance yöneticilerinden biri ismini vermeyeceğim; 'Uçak kaldıracak, yakıt koyacak gücümüz yok, 200 bin dolar verir misin' dedi. Nakit döngüsü kırıldığında havayolu şirketi sıkıntıya giriyor. Marjlar çok düşük, ortalama bir yolcunun havayoluna kârı 7 dolar. Bugün dünyanın neresine giderseniz gidin 7 dolara kaliteli bir kahve içemiyorsunuz" dedi. Bolat, "1982'de Amerika'da asgari ücret saati 5 dolardı, İstanbul -New York arası uçuş 600 dolardı. Bugün asgari ücret saati 25 dolara çıktı, İstanbul-New York 1.200 dolar. Asgari ücret 5 kat arttı, bilet fiyatları iki kat. Tüm dünyada bilet fiyatları enflasyonun altında kalıyor" dedi.

HEDEF 240 MİLYON YOLCU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'yi havacılıkta dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerinden biri haline getirdiklerini söyledi. Uraloğlu, "Bir hizmet için altyapı yapmanız gerekiyor. Türkiye'de biz ciddi yatırımlar yaptık. 2002'de 26 olan havalimanı sayısını biz 58'e çıkardık. 2002'de 34.5 milyon olan yolcu sayısını biz geçen sene 230 milyonun bir tık üzerinde kapattık. Bu sene inşallah 240 milyon ile kapatmış olacağız" dedi.

DÖRDÜNCÜ PİST 2026'DA AÇILACAK

İstanbul Havalimanı yatırımında aldıkları eleştiri ve eylemlere vurgu yapıp bugün gelinen noktadaki başarıyı anlatan Bakan Uraloğlu, "İstanbul Havalimanı'nda şu anda 4. pist çalışmaları devam ediyor. Sadece kalkışlar için kullanacağız. 5-6 pist olmasını hedefliyoruz. 90 milyonluk terminal kapasitesini süreç içerisinde 200 milyona çıkaracağız. 3'lü pist kıymetli bir organizasyon bugün bin 610 olan uçak sefer sayısını 2 bin sayısına ulaştıracağız. 2026 yılında 4. pisti açmış olacağız. 10.5 milyar euroluk bir yatırım burada gerekiyor. 8.5 milyarı geçti 9'a doğru yaklaştı. 25 yılda devlete 22 milyar euro kira ödemesi yapılacak. Bunu söylediğim zaman muhatablarımızın ağzı açık kalıyor. Mesela geçen hafta Portekizli bakan geldi ve bu rakamları ağzı açık dinledi" dedi. Uraloğlu ayrıca Esenboğa Havalimanındaki 3. pistin de bittiğini ekimde açacaklarını müjdeledi.