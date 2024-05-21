E-Ticaret Kanunu engel tanımıyor

E-ticaret sektöründe yerli firmaları ve küçük esnafı korumak için 2022 yılında çıkarılan e-Ticaret Kanunu'nda yer alan bazı maddelerin iptal istemi Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından reddedildi. Danıştay 10. Dairesi, AYM'ye yaptığı başvuruda e-ticaret platformlarının faaliyet gösterebilmek için yıllık lisans bedeli uygulaması da dahil 4 maddesinin iptalini istemişti. Talebi reddeden AYM kararında, Kanun'un elektronik ticaret piyasasının milli ekonominin gereklerine uygun olarak faaliyet göstermesine yaradığını belirtti. Daha önce CHP'nin E-ticaret Kanunu'nun iptali istemiyle açtığı davayı reddeden AYM, bu kez de Danıştay'ın 4 maddenin iptal istemi amacıyla yaptığı başvuruyu oyçokluğuyla reddetti.Danıştay e-ticaret platformlarının bir takvim yılında gerçekleşen net işlem hacmi kapsamında her yıl faaliyet gösterebilmek için lisans ücreti ödemelerini içeren maddenin de iptalini istemişti. Talep reddedilince platformlar lisans ücreti ödemekle yükümlü olacak.