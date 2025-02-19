E-Ticarette Avrupa’nın en hızlısı Türk KOBİ’leri

Türkiye'deki KOBİ'ler, Avrupa'ya ihracat yapmanın en hızlı ve etkili yolunu e-ticarette buldu. Avrupa Birliği'nin lojistik avantajları ve gümrük kolaylıklarından faydalanarak rekabetçi fiyatlarla ürünlerini Avrupalı tüketicilere sunuyorlar. Özellikle tekstil, mobilya, gıda ve elektronik sektörlerinde Türk markaları büyük talep görüyor. Avrupa'da e-ticaret yüzde 10 büyürken Türkiye'de yüzde 59 büyümüş durumda. Türk KOBİ'leri, 2025 yılına kadar Avrupa pazarındaki paylarını yüzde 20'ye çıkarmayı hedefliyor.

AVRUPA'YA AÇILAN KAPI OLDULAR

Son verilere göre, Türkiye'den Avrupa'ya yapılan e-ticaret satışları, geçen yıla göre yüzde 45 artış gösterdi. Bu artış, Avrupa'da e-ticaret büyüme ortalamasının iki katı olarak kaydedildi. Özellikle Almanya, Fransa ve Hollanda en çok ihracat yapılan ülkeler arasında yer alıyor. E-ticaret platformlarında Türk KOBİ'lerinin pazar payı yüzde 12'ye ulaşarak tarihi bir rekora imza attı. Türk KOBİ'lerinin bu başarısının arkasında dijital pazarlama stratejileri ve yenilikçi lojistik çözümleri yatıyor. Yerli e-ticaret platformlarının yanı sıra, Amazon, eBay ve Etsy gibi uluslararası platformlarda da güçlü bir şekilde varlık gösteren girişimciler, dijital reklam kampanyaları ve sosyal medya etkileyicileriyle global müşteri kitlesine ulaşıyor.

RAPORLARA DA YANSIDI

IdeaSoft 2024 KOBİ E-ticaret Raporuna göre; e-ticaret altyapısını kullanan siteler 2024 yılında 130 milyon adet ürün ihtiyacını karşıladı. Toplam hacim ise 2023 yılına göre yüzde 59 oranında artarak 24 milyar TL'yi geçti. Sektör bazında zirveyi temel gıda ürünleri aldı. Satılan ürün adedi 130 milyon olurken, sepetteki ortalama ürün adedi 19,7, sepet ortalaması ise 3.673 TL oldu. Salı günleri yüzde yüzde 17.43 ile en çok alışveriş yapılan gün olurken, illere göre sipariş oranlarında ise; ilk 3 sırayı İstanbul, İzmir ve Ankara aldı.

DESTEKLER ETKİLİ OLDU

Ticaret Bakanlığı ve KOSGEB'in sağladığı e-ihracat teşvikleri, Türk KOBİ'lerinin Avrupa pazarına daha güçlü girmesini sağladı. Özellikle dijital pazarlama eğitimleri ve e-ihracat danışmanlık hizmetleriyle desteklenen işletmeler, küresel rekabette fark yaratıyor.



AVRUPA'NIN GÖZDESİ TÜRK ÜRÜNLERİ

Türk tekstili, kaliteli ve uygun fiyatıyla Avrupa'da büyük ilgi görüyor. Doğal gıda ürünleri ve el yapımı mobilyalar da Avrupalı tüketicilerin favorisi haline geldi. Özellikle sürdürülebilir ve çevre dostu üretim yapan KOBİ'ler, Avrupa'daki çevre bilinci yüksek müşteri kitlesine hitap ediyor. E-ticaret uzmanları Türk KOBİ'lerinin Avrupa'daki bu hızlı yükselişini şu sözlerle değerlendirdi: "Türk KOBİ'leri, kalite ve fiyat avantajını dijital pazarlama stratejileriyle birleştirdi. Lokal pazar dinamiklerine hızlı adapte olabilmeleri ve müşteri memnuniyetine verdikleri önem, onları Avrupa'nın en hızlı büyüyen e-ticaret oyuncuları haline getirdi."