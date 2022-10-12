Eczanelerin ilaçlardan aldığı kar payının yükseltilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de

Söz konusu kararla ilaçların perakende satış fiyatı belirlenirken, uygulanacak eczacı kar oranlarında artışa gidildi.

Buna göre eczacıların karı, 200 liraya kadar (200 lira dahil) olan ilaçlarda yüzde 28'e, 200-400 lira arasında kalan (400 lira dahil) ilaçlarda yüzde 18'e, 400 liranın üstündeki ilaçlarda ise yüzde 13'e yükseltildi.