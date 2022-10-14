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Giriş Tarihi: 14.10.2022 17:27

Edirne'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda, günlük TIR çıkış rekoru kırıldı

DHA
Edirne’den Bulgaristan’a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda, günlük TIR çıkış rekoru kırıldı

Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan, 13 Ekim'de 1041 TIR'ın çıkışının gerçekleştirildiğini belirterek, "Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda açıldığı günden itibaren en yüksek TIR çıkışına imza atılarak rekor kırıldı" dedi.

Türkiye'den Avrupa ülkelerine ihraç yükü taşıyan TIR'lar hafta içinde Edirne'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli ve Kapıkule Sınır kapılarında yoğunluk oluşturdu. Hamzabeyli'de TIR kuyruğu 38 kilometreye kadar çıkarken, bugün kuyruk 18 kilometreye düştü.

YENİ BİR REKORA İMZA ATILDI

Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, sosyal medya hesabından, Hamzabeyli'den 13 Ekim'deki TIR çıkış rakamını paylaşarak, yeni bir rekora imza atıldığını duyurdu. Vali Kırbıyık, sınır kapısında görevli personele ve iş birliği için Bulgaristan hudut makamlarına teşekkür ederek, "13 Ekim Perşembe günü Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan 1041, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan 1307 TIR'ın çıkış işlemleri gerçekleştirildi. Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda açıldığı günden itibaren en yüksek TIR çıkışına imza atılarak rekor kırıldı. Kararlı takipleri için Ticaret Bakanlığı'mız ve Sofya Büyükelçiliği'mize, sınır kapılarımızda fedakarca görev yapan personelimize ve bu süreçte iş birliği sergileyen Bulgaristan hudut makamlarına teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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Edirne'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda, günlük TIR çıkış rekoru kırıldı
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