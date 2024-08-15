Ege sahilleri yeniden doldu

Temmuz ayını nispeten boş geçiren Ege sahilleri, ağustosta yeniden doldu. Yunan Adaları ile kıyaslanan ve bazı yerlerde uygulanan afaki fiyatları nedeniyle yerli turistten tepki gören Bodrum, Marmaris, Çeşme gibi gözde tatil beldeleri, temmuz ayını beklentilerin altında bir dolulukla kapatmıştı. Söz konusu dönemde önce Avrupa Futbol Şampiyonası ( UEFA Euro 2024) ardından da Paris Olimpiyatları yabancı turist talebini de zayıflatmıştı.Bu durumun ardından bazı oteller erken rezervasyon kampanyalarını uzatarak yüzde 10 ila 30 arasında indirime giderken, restoranlar da servis ücretini kaldırmıştı. Avrupa'da final yapan etkinlikler yabancı turistin yanı sıra gurbetçilerin de talebini yeniden canlandırırken, fiyatların bir miktar gerilemesi de yerli turistin ilgisini yeniden bölgeye yöneltti.Otellerin ağustosta yüzde 85-90 doluluk ortalamasına ulaştığını belirten turizmciler, "Temmuzda en pahalı mekânlar ve oteller doluydu. Sorun orta segment otellerdeydi. Bunda hem 10 günlük Kurban Bayramı sonrası durgunluk hem de Yunan Adaları'nın bir anda popüler hale gelmesi etkili oldu. Yerli turist ağırlıklı çalışan bazı oteller rezervasyon akışını hızlandırmak için biraz fiyat düşürdü. Bazı mekânlar da ücretlerini indirdi. Avrupa'da yaşayan Türklerin de gelmesiyle kafe ve restoranlar doldu. Esnafımız mutlu" dedi.Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Yüksel Aslan, Bodrum'da otellerin dolduğunu belirterek, "Bu durum esnafa da yansıdı. Şu anda tur teknelerinden restoranlara kadar hepsinin işleri yoğunlaştı" dedi. Bodrum'a karşı negatif algıyı yıkmak için güçlü bir çalışma yaptıklarını aktaran Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Serdar Kocadon da, "Bazı fırsatçıların da önünü kestik. Restoranlarımız indirim kampanyaları düzenledi. Bölgede otellerin yeniden dolmasıyla birlikte restoranlar da canlandı" diye konuştu.Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, Bodrum'da 90 bin yatak kapasitesi olduğunu belirterek, "Üyelerimizin toplam yatak kapasitesi 60 binin üzerinde. Kümülatif olarak doluluk ortalaması ağustosta yüzde 87. Eylül de dolu geçecek. İngiliz tur operatörü ve hava yolu şirketi Jet2 ve Jet2 Holidays, İngiltere'nin 4 havalimanından eklediği seferlerle Bodrum'a kasım ortasına kadar turist getirmeye devam edecek. Yani sezon kasım ortasına uzadı" dedi. Temmuzda 3-4 yıldızlı otellerin bir miktar boş kaldığını anlatan Dengiz, "Ancak tüm bunlara rağmen Bodrum Havalimanı'na yılın ilk 7 ayında havayoluyla 794 bin kişi geldi. Bu sayı geçen yılın aynı döneminde 714 bin kişiydi" diye konuştu.Muğla'nın Marmaris ilçesinde üç oteli bulunan Edestaal Grup Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Torunoğulları, bölgede 5 yıldızlı otellerin yüzde 97, 3-4 yıldızlıların ise yüzde 85 dolu olduğunu söyledi. Torunoğulları, "Biz temmuz ayını Bodrum'a göre daha iyi geçirdik. Ancak şampiyona ve olimpiyat etkisini biz de hissettik. Bu etkinlikler bitince rezervasyon talepleri çok hızlandı. Özellikle 20 Temmuz sonrası gurbetçilerin de gelişiyle birlikte oteller doldu" dedi. Otellerin dolmasıyla esnafın da işlerinin canlandığını anlatan Torunoğulları, "Ancak esnafa en büyük katkıyı yurtdışında yaşayan Türkiye'ye gelen gurbetçi olarak adlandırılan kardeşlerimiz veriyor. Bölgede restoran, kafe hepsini gurbetçiler dolduruyor. Esnafa doping etkisi oldu" dedi.Shine Hospitality CEO'su Ayça Bilgin, Çeşme'de otellerin doluluk ortalamasının yüzde 80'i aştığını söyledi. Bölgeye ağırlıklı yerli turistin ilgi gösterdiğini anlatan Bilgin, "Özellikle de gurbetçilerden ciddi bir rezervasyon akışı var. Bir de eylül ayında okullar açılacak malum. Çocuklu aileler okullar açılmadan son tatilini Çeşme'de yapıyor" dedi.