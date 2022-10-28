EGİAD Anıtkabir’de Atatürk’ün huzurunda

EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer'in başkanlığındaki ziyarete, Başkan Vekili Kaan Özhelvacı, Yönetim Kurulu Üyesi Özveri Okay, Müge Şahin, Eyyüpcan Nadas, Yağmur Yarol, Sevim Doğanoğlu, Arda Yılmaz, EGİAD Üyeleri Berk Altınkeserler, Anıl Yüksel, Abdullah Külahçıoğlu, Kadircan Yörük, İlayda Serter, Genel Sekreter Prof. Dr. Fatih Dalkılıç, EGİAD Melekleri Genel Koordinatörü Melisa İtmeç katılım gösterdi.
Duygu dolu anların yaşandığı ziyarette, EGİAD üyelerine günün anlam ve önemini belirten kısa bir konuşma yapan ve ardından da çelenk koyarak Anıtkabir Özel Defterini imzalayan EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, Atatürk'ün modern ve çağdaş fikirleri yolunda halkıyla birlikte yürüttüğü büyük mücadelenin sonucunda kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza dek güçlü bir şekilde yaşayacağını ve bunun için gençlerin üzerine düşen bütün sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduğunu belirtti.
Yelkenbiçer Anıtkabir Özel Defterine şu notu düşerek imzaladı: "Yüce Atatürk, Ulusumuza en büyük armağanınız olan Türkiye Cumhuriyeti'ni emanet ettiğiniz Türk Gençliği'nin bağlılığını sunmak üzere, izinizde yürüyen, değerlerinizin bekçisi olarak çağdaş uygarlık hedefi doğrultusunda ilerleyen Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Üyeleri olarak manevi huzurunuzda olmaktan onur duyuyoruz. Akıl ve bilimi her daim rehber kabul ederek Türk toplumuna sunduğunuz vizyon ve bu vizyonun parçası olan Cumhuriyet değerleri, ülkemizde özgür düşüncenin, demokrasinin ve kalkınmanın temeli olmuştur. Bu değerler bugünkü varlığımızın olduğu gibi geleceğimizin de en önemli teminatıdır. Genç iş insanları olarak, kurduğunuz Cumhuriyet'e borcumuzun gereği olan görev ve sorumluluklarımızı sonsuza kadar yerine getireceğiz. EGİAD olarak, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı yapmayı; teknoloji üreten, katma değerli ihracatı, güçlü endüstrisi, güçlü sektörleri ile başarılara imza atan bir ülke olmak için çalışmayı sürdüreceğiz. Bize emanetiniz olan laik, demokratik Cumhuriyet ve çağdaş uygarlık hedefi doğrultusunda şaşmayan bir kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. Bilime ve özgür düşünceye dayanan, hukukun üstünlüğünün esas alındığı, ileri ve kalkınmış bir toplum düzeni için; ülkemizi daima ileriye taşıma sorumluluğu ve gayreti içinde olmayı sürdüreceğiz. Ege Genç İş İnsanları Derneği Üyeleri olarak aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyoruz."
Bu vesile ile Atamız ve şehitlerimizin aziz hatırası önünde saygıyla eğildiklerini belirten Yelkenbiçer, Mustafa Kemal'in fikirleri, düşüncelerinin asla ölmeyeceğini ifade ederek, "Yüce Önder Atatürk fikirleriyle, düşünceleriyle sonsuza kadar yaşayacaktır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Atamızın ideallerini, fikirlerini ve onu tekrar tekrar anladığımız, andığımız bir bayramdır. Yokluk içerisinde verilen mücadeleden bize büyük bir ülke bağışlayan büyük Atatürk'ü, her geçen gün daha da büyük bir özlemle anıyoruz. Onun izinde, çağdaş ve güçlü bir ülke için hepimize büyük sorumluluklar düşmektedir" dedi. Ulu Önder Atatürk'ün "muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma" hedefi doğrultusunda iş dünyasının genç temsilcileri olarak, hedeflerini gerçekleştirmek için büyük bir şevk ve heyecanla çalışmaya devam ettiklerini belirten Alp Avni Yelkenbiçer, gençler olarak bilime ve özgür düşünceye dayanan, hukukun üstünlüğünün esas alındığı, ileri ve kalkınmış bir toplum düzeni için; ülkemizi daima ileriye taşıma sorumluluğu ve gayreti içinde olmayı sürdüreceklerini vurguladı.