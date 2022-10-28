EGİAD Anıtkabir’de Atatürk’ün huzurunda

Yelkenbiçer Anıtkabir Özel Defterine şu notu düşerek imzaladı: "Yüce Atatürk, Ulusumuza en büyük armağanınız olan Türkiye Cumhuriyeti'ni emanet ettiğiniz Türk Gençliği'nin bağlılığını sunmak üzere, izinizde yürüyen, değerlerinizin bekçisi olarak çağdaş uygarlık hedefi doğrultusunda ilerleyen Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Üyeleri olarak manevi huzurunuzda olmaktan onur duyuyoruz. Akıl ve bilimi her daim rehber kabul ederek Türk toplumuna sunduğunuz vizyon ve bu vizyonun parçası olan Cumhuriyet değerleri, ülkemizde özgür düşüncenin, demokrasinin ve kalkınmanın temeli olmuştur. Bu değerler bugünkü varlığımızın olduğu gibi geleceğimizin de en önemli teminatıdır. Genç iş insanları olarak, kurduğunuz Cumhuriyet'e borcumuzun gereği olan görev ve sorumluluklarımızı sonsuza kadar yerine getireceğiz. EGİAD olarak, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı yapmayı; teknoloji üreten, katma değerli ihracatı, güçlü endüstrisi, güçlü sektörleri ile başarılara imza atan bir ülke olmak için çalışmayı sürdüreceğiz. Bize emanetiniz olan laik, demokratik Cumhuriyet ve çağdaş uygarlık hedefi doğrultusunda şaşmayan bir kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. Bilime ve özgür düşünceye dayanan, hukukun üstünlüğünün esas alındığı, ileri ve kalkınmış bir toplum düzeni için; ülkemizi daima ileriye taşıma sorumluluğu ve gayreti içinde olmayı sürdüreceğiz. Ege Genç İş İnsanları Derneği Üyeleri olarak aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyoruz."