Ek ödemede aynı katsayı uygulanacak

SAĞLIK Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği kapsamında hastaneden ek ödeme alan uzman hekimler arasında ücret dengesizliği olmayacak. Bu kapsamdaki bütün uzmanların ek ödemelerinin hesaplanmasında aynı katsayı kullanılacak. Sağlık sisteminde başta gelir adaletsizlikleri ve uygulamadan kaynaklı bazı sorunların önüne geçmek için "Beyaz Reform" olarak adlandırılan yeni düzenlemeleri peyderpey hayata geçiren bakanlık, bu kapsamda ek ödeme sisteminin sil baştan yapılandırıldığı yeni yönetmeliği de 12 Ağustos'ta yayımladı. Hastaneden ek ödeme alan uzman hekimler arasında ücret dengesizliği olmayacak, bu kapsamdaki bütün uzmanların ek ödemelerinin hesaplanmasında ayrım yapılmaksızın aynı katsayı kullanılacak. Kurum hedefleriyle birlikte, birinci basamak sağlık kuruluşlarında çalışanların taban ek ödeme kat sayısı 1'e yükselecek.112 Acil hizmetlerinde çalışanların taban ek ödeme hesaplamalarında kullanılacak katsayı yüzde 10-40 daha yüksek olacak. Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin gündeme gelen sorular ve tartışmalara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla açıklık getiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, taban ek ödeme kat sayısının 0.5 olarak görünmesinin, sonucun 0.5'le sınırlı olduğu anlamına gelmediğini, aksine görevini yapan her sağlık çalışanının bu katsayıyı 1'e tamamlamış olduğunu bildirdi.