Ekilmeyen arazi düzenlemesi bugün başlıyor: 300 bin dekar araziyi devlet kiraya verebilir

İki yıl üst üste ekilmeyen tarlaların devlet tarafından sezonluk olarak kiraya verilmesi süreci başlıyor. Bugün yürürlüğe giren düzenlemeyle birlikte, kullanılmayan araziler kiraya verilerek ekonomiye kazandırılacak. Arazisinin kiralanmasını istemeyen malikler, 1 Eylül 2025'ten itibaren 45 gün içinde resmi başvuru yapmazsa, tarlası otomatik olarak kiralama kapsamına alınacak. Kira bedeli doğrudan arazi sahiplerine aktarılacak. Arazi sahibi vefat etmiş olması veya miras paylaşımının tamamlanmamış olması durumunda ise kira gelirleri kamu bankalarında açılacak hesaplara aktarılacak.

NASIL TESPİT EDİLDİ?

Kiraya verilecek arazilerin tespiti amacıyla il veya ilçe müdürlüğü bünyesinde Arazi Tespit Komisyonu oluşturulmuştu. Komisyon, kadastro parsel verileri, uydu görüntüleri, coğrafi bilgi sistemlerinden elde edilen veriler üzerinden çalışmalar yaptı. Yerinde yapılan arazi kontrolleriyle işlenmeyen tarım arazilerini tespit etti. Çalışmalar sonucunda, Antalya'da 4 bin 300 dekar, Konya'da 10 bin dekar, Kayseri'de ise 1.650 parsel atıl durumda tarım arazisi belirlendi. 2025 üretim yılına (1 Eylül 2024-31 Ağustos 2025) ait rakamların tespit çalışması 1 Eylül 2025'te başlayacak. Ekim sonuna kadar devam edecek.

25 BİN 328 PARSEL VAR

İki üretim yılında üst üste işlenmeyen arazi miktarı kesinleşecek. Kasımdan itibaren kiralamalar başlayacak. 'Arazi Kiralama Komisyonları' işlemlerine kasımda başlayacak. 2025'ten sonra her üretim yılı için yönetmelik hükümleri çerçevesinde tespit ve kiralama işlemlerine devam edilecek. 2024 üretim yılına (1 Eylül 2023-31 Ağustos 2024) göre, mülkiyeti gerçek ve tüzel kişilere ait olan 25.328 parselde yaklaşık 300 bin dekar arazi işlenmeyen tarım arazisi olarak belirlendi.

ONLİNE BAŞVURU

Arazi kiralamak isteyenler, "Tarım Arazisi Kiralama Talep Formu"nu doldurarak il tarım müdürlüklerine başvurabilecek. Tarım Arazileri Değerleme ve Edindirme Bilgi Sistemi üzerinden online başvuru da yapılabilecek. Kira bedelleri ise bölgede bulunan benzer arazilerin ortalama değerine göre belirlenecek. Kiralamada öncelik kiraya verilecek tarım arazisinin bulunduğu yerleşim yerinde ikamet edenlere, sivil toplum kuruluşlarına ve meslek odalarına verilecek. Öncelikli gruplardan birden fazla istekli çıkması halinde en yüksek teklifi verene, öncelikli gruplardan istekli çıkmaması halinde ise diğer isteklilerden en yüksek teklifi verene kiralama yapılacak. Arazi, sözleşmeden itibaren 15 gün içinde teslim tutanağı ile kiracısına verilecek.

TARIM DIŞI KULLANILIRSA NE OLUR?

Kira bedeli, komisyon tarafından takdir edilen rayiç kira bedelinden düşük olamayacak. Komisyon, kesinleşen kiralanacak tarım arazileri listesini, elektronik ortamda ve il müdürlüğü internet sitesinde yedi gün süre ile ilan edecek. Kiralanan araziler yalnızca tarımsal faaliyette kullanılabilecek. Tarım dışı amaçlarla kullanım halinde, sözleşmeler iptal edilecek.

GELİR ARAZİ SAHİBİNE GİDECEK

Kira bedeli arazi sahibine ödenecek. Arazi sahibinin vefat etmiş olması veya miras paylaşımının tamamlanmamış olması durumunda ise kira gelirleri kamu bankalarında açılacak hesaplara aktarılacak. Üçer aylık vadeli hesapta nemalandırılacak. Mülkiyeti ihtilaflı tarım arazilerinde ihtilafın giderilmesi halinde biriken kira geliri ve ferileri hak sahiplerine payları oranında dağıtılacak.