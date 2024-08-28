EKK’da OVP hazırlıkları ele alındı

Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun (EKK) toplantısında Orta Vadeli Program'a (OVP) yönelik hazırlıklar ele alındı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan EKK'dan sonra yapılan açıklamada eylül ayının ilk haftasında açıklanması planlanan OVP'nin temel politika hedeflerinin görüşüldüğü belirtildi. Açıklamaya göre, enflasyonda belirgin bir iyileşme ile kalıcı fiyat istikrarını sağlayacak, mali disiplini güçlendirecek, finansal istikrarı sürdürecek, toplumun refahını ve satın alma gücünü yükseltecek, aktif sanayi politikalarına destek olacak ilave politikalar görüşüldü.Açıklamada afetlerle mücadeleden yeşil ve dijital dönüşüme, enflasyonla mücadele ve finansal istikrardan kamu maliyesine, iş ve yatırım ortamından yüksek katma değerli üretim ve ihracata, enerjiden ulaştırmaya, eğitimden sağlığa, işgücü piyasasından sosyal güvenlik ve sosyal yardımlara tüm öncelikli yapısal reform alanlarının ele alındığı da belirtildi.