Ekmek fiyat tarifesi yeniden değerlendirilecek

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi, ekmek gibi bazı temel gıda ürünlerine ilişkin mal ve hizmet tarifelerinin belirlenmesine yönelik mevzuatın incelenerek daha etkin bir modele geçilmesi kararı aldı. Dün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ev sahipliğinde, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve ilgili bürokratların katılımıyla toplanan komitede, çalışmaların bir an önce tamamlanması istendi. Toplantıda yurt içi üretim tahminleri dikkate alınarak tüketicilere sağlanan arzın bazı gıda ürünlerinde ithalat yoluyla desteklenmesi suretiyle dengeli şekilde devam edeceği teyit edildi. Ayrıca fiyat hareketlerinden tüketicilerin asgari düzeyde etkilenmesini teminen alınabilecek kısa vadeli tedbirler değerlendirildi. Arz yönlü tedbirler kapsamında orta vadede örtü altı üretim ve tarımsal sulama yatırımları dahil sürdürülebilir üretimin sağlanması için üreticilere verilen desteklerin artırılarak devam ettirilmesi kararlaştırıldı. Toplantıda temel gıda ürünlerinde fiyat istikrarını olumsuz etkileyebilecek faktörlerin kök nedenlerinin değerlendirildiği ve ilgili kurumların eşgüdüm içinde başta Erken Uyarı Sistemi olmak üzere gerekli çalışmaları sürdürmesinin önemi vurgulandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı başkanlığına Finansal İstikrar Komitesi Toplantısı da gerçekleştirildi. Toplantıda tüketici kredileri ve kredi kartlarındaki yapılandırmalara yönelik bugüne kadar atılan adımlar değerlendirilirken, önümüzdeki dönemde atılabilecek adımlar ele alındı. Banka dışı finansal kuruluşların son dönem büyüme trendlerinin finansal sektör üzerine etkilerine yönelik istişarelerde de bulunuldu.